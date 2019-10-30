Новые парусники, экстремальный спорт, храмы-памятники: утверждены президентские поручения по итогам ВЭФ Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию Дальнего Востока по итогам встречи с представителями общественности в рамках ВЭФ-2019. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству РФ обеспечить поддержку всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», предусмотрев в том числе выделение с 2020 года бюджетных ассигнований из федерального бюджета на теоретическую и практическую подготовку добровольцев по преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф и предотвращению несчастных случаев, а также на их техническое оснащение и экипировку.

Правительству дано поручение рассмотреть возможность использования средств материнского капитала на оплату услуг по газификации жилых помещений и подключению их к коммуникациям, возможность предоставления льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно для детей-инвалидов. Еще одно поручение – предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки для лиц, переселяющихся на территорию ДФО из-за рубежа в целях осуществления фермерской и иной деятельности в сельской местности.

Также правительство должно представить свои предложения, направленные на реализацию на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой перинатальный центр» пилотного проекта по реабилитации (абилитации) детей в возрасте до трех лет, определив источники финансирования данного пилотного проекта.

Еще один наказ касается предложений по защите особо охраняемых природных территорий ДФО, включая заповедник «Кедровая падь» и национальный парк «Земля леопарда», от вреда, который может быть причинен естественной экологической системе этих территорий при реализации крупных промышленных проектов.

Министерству иностранных дел глава государства поручил представить свои предложения по восстановлению и реставрации на территориях стран Азиатско-Тихоокеанского региона российских памятников истории и культуры, а также бывших культовых, религиозных и мемориальных комплексов, мест массовых захоронений российских воинов и соотечественников, предусмотрев вопросы финансового обеспечения этой деятельности. В том числе при участии Русской православной церкви рассмотреть возможность восстановления исторического облика храма-памятника Христа Спасителя и военного мемориала русским воинам, погибшим в 1900–1905 годах, расположенных в китайском городе Шэньяне.

Министерству спорта Российской Федерации поручено разработать совместно с Минвостокразвития предложения по созданию в субъектах ДФО спортивных площадок для экстремальных видов спорта, а также по строительству во Владивостоке соответствующего международным стандартам спортивного комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта.

Одно из поручений касается конкретно губернатора Приморского края Олега Кожемяко и Министерства транспорта РФ. Им предложено совместно проработать вопрос создания «школы под парусами» на базе Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Невельского, а также строительства для этой школы двух парусных судов.

Фото Вячеслава ВИКТОРОВА / Росконгресс

Автор: Отдел новостей «В »