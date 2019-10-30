Альф, Бусинка и Тучка станут художниками Байкальские нерпы Приморского океанариума – пример всем ученикам. Они, как сообщает пресс-служба научного учреждения, занимаются каждый день, без каникул и отпусков, но с большим удовольствием. На тренировках Альф, Тучка и Бусинка оттачивают уже имеющиеся в активе элементы и осваивают что-то новое.

– В отличие от людей нерпы с легкостью учатся всю жизнь. Но, как и у людей, стремления к новым знаниям у них разные, – говорит наставник байкальских нерп Дарья Прохоренко. – Самая усердная наша ученица – Тучка, она умеет больше других.

Байкальские нерпы за последнее время освоили несколько новых элементов с мячами. Переняли друг у друга манеру прощаться с наставниками после тренировки, хлопая ластом по воде. Скоро в программе обучения появится новый предмет – Альф, Бусинка и Тучка будут учиться рисовать.

– Чаще всего новые элементы мы подсматриваем у наших же питомцев. Видим, как они делают что-то интересное, и подкрепляем этот навык, – говорит еще один наставник Елена Щербакова. – Сейчас мы работаем с Бусинкой над новым трюком. Она погружается головой вниз, «солдатиком» – тело и ласты держит строго вертикально. Она так делала на протяжении пары лет, но нам не удавалось подловить ее, чтобы закрепить этот навык и сделать его постоянным.

Несмотря на то что нерпы учатся с удовольствием, иногда они ведут себя как непослушные дети – шалят и брызгаются.

– Бусинка – девушка с непростым характером, если у нее настроение «я просто красивая», она может весь день отказываться от занятий, – рассказала Дарья Дребноскок. – Но даже когда наши нерпы капризничают, я не могу на них сердиться, и они это прекрасно знают.

Фото предоставлено пресс-службой Приморского океанариума

Автор: Отдел новостей «В»