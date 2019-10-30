Вместе с «Леммой» расколбасно вкусно Радио «Лемма» и сеть магазинов «Белорусочка» открыли сезон полезных калорий и провели акцию «Расколбасный октябрь», результатом которой стали вкусные призы для жителей и гостей Владивостока.

Фирменный автомобиль «Белорусочка» с 21 по 25 октября парковался на одной из улиц Владивостока. Ведущая дневного эфира «Леммы» Оксана Якуш рассказывала историю этой улицы, тем самым давая подсказки радиослушателям, которые должны были сориентироваться на местности, вычислить место парковки автомобиля, подъехать туда быстрее всех и стать обладателями целого пакета белорусских мясных деликатесов от сети магазинов «Белорусочка».

– Цель акции «Расколбасный октябрь» – создание атмосферы тепла, радости и веры в исполнение желаний, – рассказали нам коллеги с радио «Лемма». – Азарт и вкус победы добавляли нашим слушателям ярких, положительных эмоций. Ведь генеральный партнер акции, сеть магазинов «Белорусочка», предлагает натуральную и вкусную продукцию из хлебосольной Беларуси. А наша радиостанция дает возможность всегда быть на волне позитива.

Фото предоставлено радио «Лемма»

Автор: Отдел новостей «В»