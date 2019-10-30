Любим прихвастнуть, но скромненько Рейтинг самых хвастливых городов составило агентство ZOOM MARKET, проведя федеральный опрос.

Участникам опроса задавали четыре вопроса:

«Вы часто делитесь своими успехами и достижениями с другими людьми?», «Вам приятно рассказывать другим о своих достижениях, даже если этим людям они не доступны?», «Вы любите подчеркивать при общении с другими людьми свои заслуги, успехи и достижения?», «Вы можете назвать себя хвастливым человеком?»

На основании полученных ответов и был составлен рейтинг городов, в которых живет самое большое количество любителей похвастать. Таковыми оказались Сочи, Челябинск и Краснодар. Они занимают первые три места. Также в топ-20 попали Махачкала, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Москва (причем столица занимает аж 9-е место), Екатеринбург, Уфа, Чита. Владивосток тоже оказался в числе хвастунов, но в лидерскую двадцатку не попал (видимо, в нашем городе живут достаточно скромные люди), однако занял 21-е место. Всего опрос проводился в 25 городах России.

Автор: Отдел новостей «В»