«Профессор» вернулся с северов Экспедиция Росгидромета «Трансарктика-2019» официально завершена – научно-исследовательское судно «Профессор Мультановский», как сообщил портал vl.ru, за 90 дней дважды прошло Северным морским путем и вернулось во Владивосток.

По словам ученых, с 1937-го по 2013 год информация о состоянии природной среды Арктики поступала с дрейфующих научно-исследовательских станций «Северный полюс». Из-за изменения ледовых условий работа станций была прекращена, и в последние годы вся информация была доступна только со спутников.

Поэтому и была организована экспедиция, главная цель которой – возобновить регулярные высокоширотные арктические исследования.

С марта по октябрь в Арктике исследования вели четыре судна – «Академик Трешников», «Михаил Сомов», «Профессор Молчанов» и «Профессор Мультановский» – по очереди, каждый на своем участке. Ученые следили за погодой, контролировали состав морской воды, брали грунт со дна, изучали планктон. Словом, комплексно исследовали состояние морских территорий Арктики.

Помимо сотрудников Росгидромета на борту «Профессора Мультановского» работали представители 15 организаций, среди которых три немецких института и российские университеты. Всего в экспедиции, а таких масштабных исследований не было последние десять лет, приняли участие 74 ученых.

Автор: Отдел новостей «В»