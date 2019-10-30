Товмушники бороздят Мировой океан Из Владивостока в дальнее плавание отправился учебный корабль Балтийского флота «Перекоп».

Штурманский поход курсантов 3-го курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Степана Макарова проводится по решению главного командования ВМФ России для качественной подготовки будущих офицеров, сообщает сайт Минобороны РФ.

На борту «Перекопа» находятся 120 курсантов и их отцы-командиры. В ходе морской практики третьекурсники совершенствуют знания по штурманским дисциплинам, укрепляют навыки управления кораблем, несут вахты в качестве дублеров вахтенных начальников. Ближайший сход на берег запланирован в военном порту Сиануквиль в Камбодже. Из Индокитая корабль отправится в Индийский океан, а затем через Суэцкий канал и пролив Босфор придет в Севастополь.

Нынешний поход стал продолжением плавания вокруг Евразии, начавшегося 23 августа этого года в Кронштадте. По Северному морскому пути с заходами в Североморск, Архангельск, Тикси, Певек, Петропавловск-Камчатский и Корсаков прошли 118 курсантов 2-го и 4-го курсов ТОВВМУ и 50 воспитанников выпускных классов Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.

В главную базу ТОФ учебный корабль с будущими офицерами прибыл в конце прошлой недели. На 33-м причале у Корабельной набережной командиру «Перекопа» капитану 2-го ранга Роману Пахомову по традиции за успешное выполнение задач был вручен жареный поросенок.

Как рассказал корреспонденту «В» заместитель начальника Военного института дополнительного образования капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, осенний переход с Балтики на Дальний Восток проходил в сложных погодных условиях, тем не менее маршрут движения не менялся. За кормой остались тысячи морских миль и бесценный практический опыт для курсантов.

Отметим, что плавание вокруг Евразии не является чем-то необычным для «Перекопа». В прошлом году он совершил кругосветное путешествие и также с посещением Владивостока. Корабль за 250 суток преодолел свыше 40 тысяч морских миль. На его борту прошли практику свыше тысячи курсантов военно-морских учебных заведений ВМФ Севастополя, Балтийска, Владивостока и Санкт-Петербурга.

Фото с сайта Минобороны РФ

Автор: Николай КУТЕНКИХ