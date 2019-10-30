Пьяный шутник оплатит работу спецслужб Приговором Артемовского городского суда местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сообщает прокуратура Приморского края.

В конце января 2017 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по телефону филиала АО «ДГК» Приморская генерация СП «Артемовская ТЭЦ» и сообщил сотруднику филиала о готовящемся взрыве здания.

Как выяснили выехавшие на место предполагаемого взрыва сотрудники правоохранительных органов, заявление оказалось ложным – никакого взрывного устройства они не обнаружили. Но для проверки этого сообщения были задействованы силы спецслужб и затрачено более 76 тыс. рублей бюджетных средств.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор города Артема обратился в суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации о взыскании с осужденного ущерба, причиненного ложным сообщением об акте терроризма.

Артемовским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Автор: Отдел новостей «В»