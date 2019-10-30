Летучая мышь заразила приморца бешенством Случай заболевания человека бешенством, закончившийся летальным исходом, зафиксирован в середине октября в городе Фокино, сообщает пресс-служба КГБУ «Владивостокская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

Пострадавшим оказался 74-летний мужчина, которого укусила летучая мышь в его собственном гараже.

Специалисты напоминают: бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, чаще всего заканчивается смертью. Больное животное может вас заразить, если укусит или поцарапает. Даже если просто оближет. Мало того, при контакте ваших поврежденной кожи или слизистых оболочек с предметами, загрязненными инфицированной слюной, вам тоже грозит бешенство.

Возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что укусившее вас животное «выглядело нормально». Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких – лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны.

Не занимайтесь самолечением: если что – сразу к специалисту. Гидрофобию (бешенство) человека можно предупредить только полным курсом профилактических прививок, эффективность которого зависит от срока обращения за медицинской помощью, уверяют специалисты. Прививки против бешенства людям проводятся бесплатно.

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Автор: Отдел новостей «В»