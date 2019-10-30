Автомобилистам и инспекторам ДПС советуют фотографировать друг друга Госавтоинспекция Приморского края проводит антикоррупционную разъяснительную работу с населением и рекомендует участникам дорожного движения использовать средства фиксации при контактах с сотрудниками службы, сообщает пресс-служба УМВД края.

Подобные меры стимулируют к более корректному поведению обеих сторон и предупреждают противоправные действия, считают в органах правопорядка.

Закон разрешает использование разнообразных средств записи: видео-, аудио-, фотосъемки как со стороны водителей, пассажиров, так и со стороны сотрудников Госавтоинспекции. Сейчас патрульные автомобили строевых подразделений дорожно-патрульной службы оборудованы системами фиксации, причем как снаружи, так и в салоне. Запись общения инспектора ДПС и водителя поможет дать объективную оценку при возникновении спорных ситуаций, обеспечит противодействие фактам коррупции.

Автор: Отдел новостей «В»