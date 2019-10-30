Если уж шишки, то свои, если мед, то приморский Каждую пятницу и субботу до 16 ноября на центральной площади Владивостока будет работать общегородская сельскохозяйственная ярмарка, напоминает пресс-служба мэрии.

Торговля «от фермеров и производителей» пользуется большой популярностью среди владивостокцев, которые приезжают изо всех районов города, чтобы приобрести здесь овощи, мед, дикоросы и другие товары.

«За фруктами, рыбой и кедровыми орешками прихожу. Здесь огромный выбор, все свежее и вкусное. Побольше бы таких ярмарок в нашем городе», – поделилась местная жительница.

По мнению посетителей ярмарки, такая торговля в городе должна быть обязательно. «Люди, которые пишут комментарии, что ее надо убрать, не правы. Ярмарка – это наша гордость, это наши фермеры и производители, это местные, а не привозные продукты», – считают жители Владивостока.

Напоминаем, что традиционно на сельскохозяйственной ярмарке можно приобрести овощи и фрукты урожая этого года, а также мясные и рыбные продукты, мед, дикоросы, хлебобулочные изделия и другие продукты от местных производителей.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»