Как хорошо могли бы жить все люди, если бы они только захотели… Портрет писателя Александра Фадеева и цитата из легендарной «Молодой гвардии» теперь украшают подпорную стену в районе остановке «Цирк» на улице Светланской, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Напомним, что проект «Культура в каждый дом – пусть это будет традицией» – инициатива молодых владивостокцев Павла Ивановского, Павла Фролова и Сергея Мотофанова. Ребята решили, что на улицах города должны появиться портреты известных людей. Воплотить проект в жизнь им помогла победа в городском конкурсе «Молодежная инициатива».

«Почему Фадеев? Этот вопрос нам часто задают горожане, которые наблюдают за нашей работой. И я всегда поясняю, что мы изначально выбирали писателей, связанных с нашим городом. Детство и юность Александра Фадеева прошли в селе Чугуевка, а учиться он приехал во Владивосток. Так что наш выбор неслучаен», – поясняет автор проекта Павел Ивановский.

Чтобы успеть закончить работу до холодов, ребята трудились и днем и ночью. И теперь на жителей и гостей города смотрит автор «Разгрома» и «Молодой гвардии», напоминая нам очень верные слова своей героини Ульяны Громовой: «Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали!».

Как уже писал «В», первым рисунком ребят был портрет Осипа Мандельштама, который также появился на подпорной стене на улице Светланской.

Фото с сайта vlc.ru / Управление по делам молодежи

Автор: Отдел новостей «В»