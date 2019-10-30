Квест «В погоне за легкими деньгами» с тяжелыми последствиями Как наших детей через Интернет делают наркокурьерами

Наркотики – проблема, которая никогда не коснется моей семьи! Большинство из нас так думают, или, во всяком случае, от всей души надеются на это. Самые ответственные из нас время от времени при возникновении подозрительных ситуаций устраивают шмон детских вещей, заставляют ребенка сдать анализы на наличие в организме наркотических веществ.

Однако напомним, что жизнь может испортить не только прием наркотиков, но и их распространение.

Именно этой теме и был посвящен один из вопросов, обсуждаемых во Владивостоке на общегородском родительском собрании: как заметить, что ваш ребенок задействован в наркодилерстве, какая ответственность в этом случае следует и что делать, если подозрения, увы, оказались небеспочвенными.

Именно забота семьи, по мнению и полицейских, и педагогов, гарантия того, что наши дети не будут вовлечены ни в потребление, ни в торговлю наркотиками. Поскольку, по признанию самих представителей правоохранительных органов, несмотря на их усилия, полностью оградить наших детей от «дури» не в их силах.

Основной поставщик синтетического наркотика – Китай, несмотря на то, что таможня задерживает «синтетику» тоннами, через границу просачивается немало. Понятное дело: если замешаны деньги, поток наркотиков прикрыть не получится. А в наркоторговле крутятся не просто большие, а очень большие деньги.

– Уже давно отсутствует практика продажи наркотика из рук в руки, – поясняет родителям основные правила наркодилерства начальник отдела по незаконному обороту наркотических средств УМВД РФ по Владивостоку Павел Лаба. – Продажа наркотиков налажена при помощи сайтов, интернет-мессенджеров.

Интернет-ресурсы стали не только торговой площадкой, но и инструментом для поиска курьеров, численность которых активно пополняют дети и подростки.

Весело и денежно?

Механизм привлечения довольно прост: ребенок, лазая в Интернете (а Сеть для него сейчас, пожалуй, самая обитаемая среда), натыкается на очень привлекательную для него фразу: «Хочешь быстро заработать?». И, увы, многие ловятся. Детям всегда нужны карманные деньги и всегда больше того, что у них есть. И не только на шоколадки или запрещенную в семье колу, как считают многие родители. Очень много карманных денег уходит на так называемый донат – покупку дополнительных возможностей в компьютерных играх. Да и вообще, иметь свободные карманные деньги для ребенка – это статусно. И, конечно, они изыскивают пути доступного для них заработка. И уж точно не отказываются от предложенных вариантов.

«Привлекательность» работы наркокурьера заключается еще и в том, что работодателем она (работа то есть) представляется этаким квестом: разложи по определенным местам определенное количество предметов (пакетиков) так, чтобы тебя не заметили, а за это ты получишь деньги. Привлекательно? Конечно, тут тебе и игра, и заработок. Тем более что попасть в систему несложно: ребенку необходимо скачать нужное приложение, зарегистрироваться, и, считай, первые шаги в наркобизнес сделаны. Ребенок встречается с дилером, получает от него товар, который должен разложить по определенным местам, представить фотоотчет (нужно сделать фотографии закладок) работодателю и получить вознаграждение. С одной стороны, возможность получения относительно легких денег, с другой – кажущаяся безопасность процесса: «Я без понятия, что в этих пакетах, они не мои, я здесь вообще ни при чем, меня только отнести попросили...». Одним словом, процесс затягивает.

Тем более что и возраст для такого заработка без ограничений. По словам Лабы, в этом году среди задержанных попадался и ученик 7-го класса, уже, правда, стоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Когда наличие весов может насторожить

– Существует ряд признаков, по которым можно определить, что ребенок задействован в распространении наркотиков. Самый очевидный: у него появились неучтенные деньги, – перечисляет факторы, при которых стоит начинать беспокоиться, Павел Николаевич. – Или если среди его вещей вы вдруг обнаружили изоленту в большом количестве, пакетики с замками зип-лок, ювелирные весы для определения граммовых мер… Если вдруг в его телефоне вы обнаружили фотографии, казалось бы, незнакомых мест – домов, гаражей, каких-то заметных ландшафтных объектов, больших камней, например, то есть всех приметных мест, где можно сделать тайники, в этом случае также стоит обеспокоиться. Примите как данность, что от Интернета ребенка отлучить уже не получится, вы отключите вай-фай дома, он найдет его где-нибудь в кафе. Поэтому обращайте внимание на поведение ребенка. Например, он стал особенно скрытным. Только благодаря постоянному контролю вы сможете его обезопасить.

Проблема усугубляется еще и тем, что, вступая в подростковый возраст, дети становятся в массе своей нигилистами, отвергающими родительский авторитет и подверженными стадному чувству. Приятели курят? И мне не слабо! Они попробовали наркотики? Ну так и я не лох, тоже смогу...

К слову, часть подростков пробует себя курьером лишь для того, чтобы получить доступ к наркотику, как ему кажется, бесплатному. Но это именно что кажется: украсть часть дозы не получится, там вес в граммах. И в случае воровства («отсыплю – никто и не заметит») помимо ненужного опыта подросток однозначно получит и проблемы, в том числе финансовые, с поставщиком. Подобную возможность обязательно стоит озвучить.

Проблемы проще избежать, если с ребенком уже выстроены доверительные, дружеские взаимоотношения. В этом случае родителю проще будет донести (так, чтобы ему поверили) все последствия таких заработков.

– Информационная кампания, к слову, также дело рук подростков. Школьникам выдаются бумага, баллоны с краской, они готовят трафареты с телефонами, и за сутки сотни новых контактов появляются на гаражах и заборах. Дети работают в таком темпе, что мы просто не успеваем за ними убирать, – сокрушается полицейский.

Особый учет

– Главное, донести до ребенка: время безнаказанности небесконечно. Даже не достигнув совершеннолетия, за манипуляции с наркотиками (любые) он понесет наказание. Для подростков – это постановка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Только нужно знать: учет учету рознь.

Есть учет, с которого со временем подростка снимают без дальнейших последствий (если, конечно, далее он обходится без правонарушений). А есть оперативные формы наблюдения, на которых человек будет стоять всю жизнь. Наркотическое опьянение, казалось бы, что в этом такого (по мнению многих подростков, во всяком случае), но, если молодой человек в таком состоянии попадет на заметку сотрудникам правоохранительных органов, этот факт будет корректировать всю его дальнейшую биографию. Сделает невозможным поступление в учебное заведение закрытого типа (военное училище, например), может негативно сказаться при устройстве на работу на государственную должность. Эта запись, как клеймо, останется навсегда в вашей биографии, – предупреждает Павел Лаба. – Не говоря уже о дополнительном наказании – прохождении лечения в психонаркотическом диспансере (этот факт также навсегда отразится в вашей биографии).

Если задержали человека совершеннолетнего, как говорится, с наркотиком на кармане, в первый раз он попался или во второй, ему грозит срок до 15 лет. Если доказан факт сбыта (сбытом считается любое перемещение наркотика для передачи другому лицу, даже если просто знакомые попросили передать без какого-либо вознаграждения), то наказание даже круче, чем при убийстве, – до 25 лет.

Поэтому, если вдруг у вас появились подозрения, проверьте их. Лучше, если о деятельности ребенка первыми узнаете вы, до его попадания в полицию. Что делать, если вы нашли у ребенка все вышеперечисленное? Идите к нам. Поверьте, мы не изверги, и у нас тоже есть дети, которые могут попасть в группу риска.

Одно из направлений профилактики – анонимное социально-психологическое тестирование, определяющее риск формирования наркозависимости, которое проводится с 2014 года. Несмотря на анонимность, специалисты утверждают, что им удается определить адресность проблемы, хотя бы по привязке к школам. Другое дело, что, по признанию самих детей, редко кто из них правдив в своих ответах. По крайней мере, те, кто реально может попасть под наблюдение полицейских.

Курятник для профилактики

Родителей, помимо прочего, интересовало также, когда попадут под запреты насвай (вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии – Прим. авт.) и вейпы (электронное устройство для генерации пара, которое имитирует процесс курения обычной сигареты – Прим. авт.).

– Насвай в своем составе содержит мел, табак и куриный помет. Под запрет он попадет, вероятно, тогда же, когда сигареты включат в состав наркотических средств. А чтобы ребенка отучить от этой смеси, свозите его в деревню, в усадьбу, где есть курятник, или на птицефабрику, чтобы он сам понюхал, как и чем пахнут куриные экскременты. Думаю, любовь к насваю тут же пропадет. То же самое можно сделать и для профилактики, – советует Павел Николаевич. – Что до вейпов, то наше поколение сейчас в роли подопытных кроликов. По истечении более пяти веков человечество выяснило: табак опасен. Остается надеяться, что для выявления всех вредных свойств вейпов понадобится гораздо меньше времени.

Пока же врачи говорят только о вреде перенасыщения организма глицерином (он не выводится в принципе), что случается при интенсивном использовании вейпов.

Десять месяцев – и овощ

И, вероятно, имеет смысл напомнить о главной угрозе наркотиков, хотя бы тех, что популярны в нашем регионе. А их определить несложно: многие из нас довольно часто наталкиваются на заборную рекламу – номер телефона в странном для обывателя сочетании со словами «соль», «скорость» (или зимбура)

«Соль» – это синтетический наркотик.

Ее воздействие в 10 раз сильнее, чем кокаина. После употребления «соли» нейроны центральной нервной системы и головного мозга начинают гореть с бешеной скоростью, провоцируя возникновение следующих поведенческих признаков:

– Хаотичное телодвижение. Человек полностью теряет контроль над своим телом. Обычно наркоман в состоянии опьянения может заторможенно двигаться или начать дергаться в судорожных припадках.

– Закрытость. В трезвом состоянии человек сильно замыкается в себе, а также стремится отгородиться от своих родственников и друзей. Может подолгу смотреть в одну точку, как будто о чем-то размышляет.

После непродолжительного приема «соли» у человека наблюдаются следующие физиологические признаки:

кожный покров бледный,

стеклянные глаза с расширенными зрачками,

человек пьет много жидкости без естественной надобности,

сильное потоотделение,

отсутствие аппетита,

учащенное сердцебиение,

возникновение сыпи на коже,

сильное падение интеллекта,

невнятная речь,

отсутствие страха,

человек не может различать, где реальность, а где воображение.

Последствия:

бессонница, которая длится около недели,

в результате потери аппетита возникают серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом,

острая сердечная недостаточность,

ухудшение зрения,

появляется печеночная и почечная недостаточность,

отеки лица и конечностей,

изменение структуры ДНК.

Это все, разумеется, помимо сильнейшей зависимости. Главная же опасность «соли» – сильнейшее воздействие на мозг и центральную нервную систему. Необратимые изменения наступают через 5 месяцев. Через 9–10 месяцев наступает полное поражение ЦНС. Фактически «солевые» наркоманы редко проживают год.

Фото автора

Автор: Лика ТКАЧЕНКО