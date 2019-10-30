Прерванный полет «Аллигатора»? Вместо запланированного выпуска вертолетов Ка-52М на арсеньевском «Прогрессе» их производство могут свернуть

2019-й стал годом обидных противоречий для авиастроительного завода «Прогресс» и его трудового коллектива. От весенней надежды на увеличение производства и, стало быть, уверенности в завтрашнем дне до тревожной осенней новости о сворачивании выпуска винтокрылых машин в приморской глубинке. И до крушения надежд авиастроителей на стабильное будущее и полного отчаяния...

Тотальная деградация?

С начала текущего года на градообразующем предприятии таежного города Арсеньева уже сократили тысячу работников. С января под сокращение попадут еще несколько сотен сотрудников, которых, как оправдывается руководство, «попытаются трудоустроить на судоверфи «Звезда» в Большом Камне и авиазаводе в Улан-Удэ».

На минувшей неделе агентство ТАСС распространило информацию об окончании государственного оборонного заказа по выпуску разведывательно-боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» для нужд российских вооруженных сил. К концу 2019 года Минобороны РФ получит восемь ударных вертолетов Ка-52, четыре из них уже готовы к передаче, заявил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) «Прогресс» Юрий Денисенко в ходе Единого дня военной приемки. Во время видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу он рассказал, что построенные вертолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные техническими условиями по государственному контракту, приняты военным представительством и готовы для передачи в эксплуатирующие военные организации.

В декабре 2019 года планируется поставить военным последние четыре «Аллигатора». Юрий Денисенко отметил, что Ка-52 обладает боевой устойчивостью к воздействию средств поражения противника, а радиоэлектронное оборудование и вооружение вертолета позволяют сократить время нахождения его в контакте с целью и снизить уровень собственных потерь.

Всего в Приморье было построено порядка полутора сотен современных боевых летающих машин, разрабатываемых опытно-конструкторским бюро (ОКБ) «Камов».

Одновременно в ААК «Прогресс» по заказу министерства обороны под руководством ОКБ «Камов» ведутся работы по модернизации вертолета Ка-52, в том числе с учетом опыта боевого применения в Сирии, что позволит существенно улучшить его характеристики.

– Сегодня перед нами стоит задача по модернизации вертолетов Ка-52 с применением современных материалов, а также более жесткими требованиями к качеству и срокам исполнения гособоронзаказа, – рассказал Юрий Денисенко. – Ведутся работы, связанные с увеличением дальности обнаружения и распознавания целей, увеличением возможностей применения вооружения. Активно прорабатывается вопрос усиления броневой защиты машины и обновления системы энергоснабжения в кооперации с нашими коллегами. В следующем, 2020 году планируется подписание контракта на поставку модернизированных вертолетов Ка-52М.

Меж тем, как пишет деловой еженедельник «Эксперт», глава авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков (тот самый печально известный бывший глава Минобороны, при котором в военном ведомстве все распродавалось. – Прим. ред.) приступил к тотальной оптимизации избыточных производственных мощностей на подконтрольных предприятиях (холдинг «Вертолеты России», владеющий в том числе заводом «Прогресс», входит в госкорпорацию «Ростех». – Прим. ред.). И начал как раз с приморского «Прогресса».

Главная причина этого решения, как объясняют в «Ростехе», – полное отсутствие заказов на производство ударных вертолетов Ка-52 для вооруженных сил страны. Предыдущий контракт на поставку 140 таких машин для ВКС России уже практически выполнен, а новое соглашение с Минобороны подписать не удалось.

Странно, ведь еще весной планировалось оформить новый заказ на выпуск 118 «Аллигаторов». Это позволило бы вооружить перспективной боевой техникой четыре бригады армейской авиации во всех военных округах и создать несколько самостоятельных полков. О таком решении объявили заместитель министра обороны Алексей Криворучко и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский в ходе посещения «Прогресса» в конце мая.

Однако к концу лета всякие разговоры о выпуске в Арсеньеве модернизированных Ка-52 прекратились. По мнению аналитиков «Эксперта», Минобороны не может одновременно эксплуатировать схожие по своим характеристикам ударные летающие комплексы Ми-28 и Ка-52. Предпочтение отдано «Ночному охотнику» Ми-28, которых собрано на авиазаводе в Ростове-на-Дону в пять раз больше, чем «Аллигаторов» в Арсеньеве.

Не нашлось активных покупателей на Ка-52 и за границей. Это означает, что авиапредприятие в Приморье останется без военных заказов и будет вынуждено прекратить свое существование.

С учетом сирийского опыта

Стоит ли России отказываться от производства вертолетов Ка-52? Этот вопрос корреспондент «В» адресовал эксперту в сфере воздушной военной техники, бывшему заместителю командующего 11-й армией ВВС и ПВО полковнику в отставке Андрею Ратову.

– Андрей Валентинович, насколько сейчас востребован Ка-52?

– В настоящее время разведывательно-ударные вертолеты «Аллигатор» стоят на вооружении двух авиабригад и нескольких отдельных полков армейской авиации в ряде военных округов, а также в Сызранском военном летном училище и учебном 344-м Центре боевого применения и переучивания летного состава в Торжке. Кроме того, минимум одна эскадрилья прямо сейчас находится в Сирии.

Боевое применение Ка-52 в Сирийской Арабской Республике было вне всяких похвал. Именно они поставкой разведданных и огневой поддержкой оказали решающую роль при освобождении Пальмиры от черных головорезов. Жаль, что десятки, если не сотни боевиков, даже прятавшихся в укрепленных бункерах или в бронированной технике, уже не смогут это подтвердить.

Не стоит забывать и о заказе этих вертолетов военными Египта (об этом мы расскажем ниже. – Прим. ред.).

С учетом практики боевого применения уже проведены опытно-конструкторские работы по модернизации вертолетов Ка-52 до категории «Супераллигаторов». Так что новые партии «вертушек» будут поступать в войска значительно обновленными, то есть более смертоносными для потенциальных противников и более защищенными. В настоящее время утверждены новые технические требования для установки измененных прицельно-пилотажно-навигационных комплексов «Аргумент-2000», унифицированных с другими типами вертолетов разработки ОКБ «Камов» и «Миль», а также авионики, бортовых цифровых вычислительных машин, комплексов связи, обороны и радиолокации. Эти изменения также опробованы в Сирии и уже доказали свою эффективность.

Но, как говорят, нет предела совершенству. Работы по Ка-52 будут продолжаться и дальше. Планируется к 2022 году создать очередную усовершенствованную версию данного вертолета. «Аллигатор» получит новые системы энергоснабжения и увеличенную дальность обнаружения целей, также будет повышена его броневая защищенность. Состоится замена генераторов, чтобы они обеспечивали большим количеством энергии. Опять же все это делается с учетом сирийского опыта. Вторая задача – это унификация авиационных двигателей и средств поражения «Камова» с другими вертолетами уже из семейства «Миля». В перспективе вертолеты обоих направлений будут снабжаться однотипными двигателями, что существенно снизит общую стоимость винтокрылых машин, их эксплуатацию и текущие ремонты.

– А если Минобороны откажется от выпуска новых Ка-52М?

– Официально об этом пока никто не заявлял. К тому же армейская авиация не сможет отказаться от уже построенных вертолетов. Уже подошло время для капитальных ремонтов первых серийных «Аллигаторов». Их под улучшенные характеристики будут модернизировать в Арсеньеве, поскольку других предприятий, заточенных на производство винтокрылых машин семейства «Камова», в стране просто нет.

Контракт на модернизацию существующего парка вертолетов планируется заключить в следующем году. Но, чтобы добиться ожидаемого эффекта и справиться с заданием, в ряде цехов, участков и подразделений ААК «Прогресс» предстоит провести техническое перевооружение производства в рамках федерально-целевой программы.

Сам завод и производство Ка-52 находятся на личном контроле у вице-премьера российского правительства Юрия Борисова. Их кураторством он занимался еще в должности замминистра обороны и чине генерала армии. Надо помнить, что Юрий Иванович талантливый ученый в сфере разработки авионики, комплексов распознавания изображений и интегральных схем, является доктором технических наук и поэтому прекрасно разбирается в этом направлении военно-промышленного комплекса.

Ка-52 не боится никого

– Андрей Валентинович, наши украинские соседи заявляют, что российским ударным вертолетам никогда не взломать их комплексы ПВО у границ Крыма. Это верно?

– Противовоздушная оборона Украины имеет на своих южных рубежах устаревшие комплексы С-300 еще советской разработки, которым теперь под силу сбивать только мирные самолеты гражданской авиации, что они уже, к сожалению, демонстрировали в небе над Черным морем (речь о Ту-154М, летевшем в 2001 году из Тель-Авива в Новосибирск. – Прим. ред.). А вот противостоять Ка-52 в случае вооруженного конфликта они не смогут.

И это стороннее мнение мальтийского эксперта в области обороны Бабака Тагвея, интервью с которым опубликовала международная организация по разработке и выпуску новых видов вооружения «Defence Blog». Более того, средиземноморский специалист считает, что, если что-то случится, именно ударная группировка 16 вертолетов Ка-52 из состава полка армейской авиации в крымском Джанкое с помощью всего одного удара уничтожит всю прифронтовую ПВО некогда братской нам республики. Такую оценку Бабак Тагвей сделал на основе анализа состоявшихся недавно учений 39-го вертолетного полка в Крыму с участием «Аллигаторов».

При выполнении практических стрельб экипажи разведывательно-ударных вертолетов устроили условному противнику «огненный дождь» путем массированных боевых пусков неуправляемых авиационных ракет усиленного осколочного действия с большим радиусом поражения, а также провели стрельбы с использованием пушечного вооружения.

Вот только воевать с украинскими «героями» мы не собираемся, как бы в Киеве ни пыжились насчет «постоянного отражения российской агрессии».

– Американцы хвалятся, что их AH-64 Apache превосходит наш Ка-52…

– «Апачи» – хороший ударный вертолет вооруженных сил США и их союзников. Скажу больше, пока не появились «Аллигаторы» и «Ночные охотники», ему не было равных. Но, если янки заговорили о превосходстве своего геликоптера, значит, уже стали побаиваться. Тем более что у американских машин количество происшествий и катастроф в десятки раз больше: 152 (на 2016 год) против трех (к 2019 году). Правда, и выпустили их порядка 900 машин.

Давайте сравним возможности Ка-52 и AH-64. Например, у Ка-52 максимальная взлетная масса равна 10,8 тонны, у «Апачи» лишь самая последняя модель имеет 10,4 тонны, а это значит, что российский вертолет поднимает гораздо больше боевой нагрузки и топлива. Максимальная скорость «Аллигатора» на 45 км/ч больше, чем у AH-64, практическая дальность – на 40 км. Настоящим козырем российской машины является скороподъемность – 16 метров в секунду. У того же Apache – всего 12,3 метра в секунду.

Единственный показатель, по которому Ка-52 уступает аналогам, – практический потолок полета. Для «Аллигатора» это 5500 метров, тогда как его конкуренты могут летать на высоте более 6000 метров. Но от этого его преимущество вряд ли становится меньше. Для ближних средств ПВО обе высоты недосягаемы, а для дальних комплексов ПВО оба расстояния не имеют значения.

В остальном наблюдается паритет. Эти вертолеты выполняют функции командирских машин и могут параллельно управлять беспилотниками. Они вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми и неуправляемыми ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», противотанковыми ракетными комплексами, бомбами.

Над морем, как над сушей

– Еще хотелось бы спросить вас о судьбе Ка-52К «Катран»…

– Главное предназначение Ка-52К – патрулирование, огневая поддержка войск при морском десантировании и противодействие кораблям противника в море в дневное и ночное время. От базовой модели «Аллигатора» «Катран» отличается в первую очередь укороченным складывающимся крылом и лопастями. Это позволяет вертолету компактно располагаться в палубном ангаре корабля, при этом для приведения его в полную боеготовность достаточно нескольких минут. Крылья-пилоны позволяют подвесить на них вооружение массой до тонны (это значительно меньше, чем на сухопутном варианте). Однако новейшее оптическое и радиоэлектронное оборудование позволяет вертолету «далеко видеть и хорошо слышать».

Конструкторская фирма Камова имеет огромный опыт создания именно морских машин, поэтому у «Катрана» есть защита от вредного воздействия внешней среды – шторм ему нипочем. Соосная схема Ка-52К обеспечивает вертолету высокую маневренность и дает ему возможность перемещаться в боковом направлении со скоростью до 80 км/час

и двигаться назад со скоростью до 90 км/час. Изменение движения на противоположное осуществляется за несколько секунд. Эти свойства дают вертолету возможность совершать непредсказуемые для противника маневры.

«Катраны» не просто поставлены на крыло, но также испытаны во время военной операции России в Сирии в ходе их применения в составе авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Все заявленные характеристики были успешно подтверждены. Корабельные вертолетчики с не меньшим успехом громили террористов, чем их коллеги на «вертушках» базовой версии. К примеру, американские эксперты отметили, что в Сирии Ка-52К показал себя отлично и является настоящим боевым зверем.

Тем не менее было принято решение об оснащении Ка-52К более мощным комплексом управляемого вооружения, разработанным на основе ПТРК «Гермес» и имеющим дальность поражения днем и ночью на максимальном расстоянии до 20 км. При этом на Ка-52К предполагается установка авиационной (для штурмовиков Су-25) модификации данного комплекса «Гермес-А». Кроме того, обсуждалась возможность установки противокорабельных ракет Х-35У (такие же несут под крылом палубные Су-33 и МиГ-29К).

В настоящее время несколько машин Ка-52 палубного базирования имеет только «Адмирал Кузнецов», наш единственный авианесущий крейсер (хотя теоретически они могут садиться на все корабли с вертолетными площадками). Однако в перспективе их примут на вооружение все большие десантные корабли проекта 11711, которые планируется построить на калининградском заводе «Янтарь» и керченской верфи «Залив».

В связи с этим натовцы даже заявляли, что данный ударный вертолет как средство поддержки десанта является фактором, меняющим правила игры, поскольку сможет уничтожать бронетехнику противника, не входя не только в зону действия ПЗРК, но и многих других систем ближней ПВО. Поэтому западные эксперты нервно оценивают появление кораблей с этими «вертушками» на борту в составе Тихоокеанского и Черноморского флотов.

На сегодняшний день точное количество выпущенных «Катранов» засекречено. В 2014 году Минобороны РФ подписало контракт на поставку 32 палубных ударных вертолетов. Они должны были войти в состав авиагрупп универсальных десантных кораблей вертолетоносцев-доков типа «Мистраль».

После расторжения договора на их поставку и продажи «Мистралей» Францией Египту эта африканская страна заключила контракт на поставку для них нескольких российских боевых воздушных машин. По неподтвержденным данным, российская оборонная промышленность с 2017 года выполняет поставки по договору, заключенному на 46 Ка-52 и Ка-52К.

Пока известно о передаче трех «Катранов».

Тут, правда, не обошлось без скандала. «Свободные» СМИ западного мира сразу же вбросили фейковую информацию о якобы выявленных технических проблемах с двигателями и авионикой, о ненадежности навигационных систем. Мол, из-за высокой температуры окружающего воздуха двигатели египетских Ка-52К сильно теряют тягу. Поэтому Каиру настоятельно «рекомендовали» дополнительно закупить американские вертолеты Apache.

Но глава департамента по вооружениям египетских вооруженных сил генерал Тарек Саад Заглюль заявил, что Ка-52К находится на уровне высочайшего качества, не уступая американскому AH-64 разных модификаций, но выгодно отличаясь по цене. Поэтому данный вброс осуществлен в интересах военно-промышленного комплекса США с целью устранения конкуренции на рынке вооружений на африканский континенте.

Перспективы уйти на гражданку

– Андрей Валентинович, в завершение разговора хочу узнать, как продвигаются работы по созданию Ка-62.

– Ка-62, разработанный ОАО «Камов» на основе военной версии, считается перспективным средним многоцелевым вертолетом гражданской модификации. Он составит конкуренцию лучшим зарубежным образцам в этом сегменте. Первые гражданские вертолеты Ка-62, которые в 2020 году арсеньевский завод «Прогресс» выпустит на летные испытания, планируют приобрести для санитарной авиации Приморья, перевозок пассажиров, грузов и туристов внутри края.

Кстати, Алексей Криворучко и Андрей Богинский во время майского посещения «Прогресса» ознакомились с работами по его созданию и серийному выпуску. В настоящее время проходят сертификационные испытания, для этого используется несколько построенных летных образцов. С одним из них год назад могли познакомиться участники ВЭФ-2018 на территории кампуса ДВФУ.

А на последнем международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Подмосковье президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели кабину вертолета Ка-62. Не исключено, что Анкара станет первым зарубежным покупателем этой «вертушки».

Так что работы идут своим чередом. Гражданский Ка-62 может использоваться для перевозки пассажиров и грузов, оказания экстренной медицинской помощи, воздушных работ, экологического наблюдения и мониторинга. Он станет не менее надежным и востребованным, чем его боевой предшественник Ка-52.

С запуском линии гражданского вертолетостроения «Прогресс» сможет ежегодно выпускать несколько десятков вертолетов. И это не считая модернизации уже собранных «Аллигаторов». Это вселяет сдержанный оптимизм в вопросе о том, что авиазавод в Арсеньеве продолжит все-таки свое существование.

Тем временем

На сайте Федерации профсоюзов Приморского края выставлена информация о предстоящем сокращении более двухсот рабочих и сотрудников управленческого аппарата на авиазаводе «Прогресс». В качестве причины указывается оптимизация расходов.

«220 работников будут сокращены до конца 2019 года в арсеньевской авиационной компании «Прогресс». Соответствующие уведомления авиастроители уже получили. Причина – оптимизация расходов. И если на 1 января 2018 года в компании трудились 7100 человек, то, по данным на январь 2019 года, уже 5945 человек. К 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4960 работников, а к 1 июня 2020 года – до 4792 человек», – говорится в сообщении ФППК.

Как отмечается в федерации со ссылкой на руководство завода, «в результате совершенствования технологических процессов и повышения производительности труда будет поэтапно проводиться оптимизация численности персонала. Результатом структурной реорганизации станет повышение производительности труда за счет автоматизации и техперевооружения предприятия».

Справка «В»

Единый день приемки военной продукции ежегодно проводится в Минобороны с 2014 года с целью подведения промежуточных итогов поставки вооружения и военной техники предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса, а также для осуществления контроля за ходом реализации гособоронзаказа.

Фото:

ИА «ОРУЖИЕ РОССИИ», Алексей Китаев, с сайта ААК «Прогресс» и Росконгресс/ВЭФ

Автор: Николай КУТЕНКИХ