Не рытьем, так копанием… Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны повторно выходит драма «Побег из Шоушенка», уже долгие годы возглавляющая зрительский рейтинг фильмов. Также нас ждут черная комедия «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», триллер «Три секунды», ужастик «Иные», драма «Портрет девушки в огне» и две отечественные новинки: ленты «Сторож» и «Текст».

«Побег из Шоушенка» (16+)

Бухгалтер Энди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, он сталкивается с жестокостью и беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Каждый, кто попадает в эти стены, становится их рабом до конца жизни. Но Энди, обладающий живым умом и доброй душой, находит подход как к заключенным, так и к охранникам, добиваясь их особого к себе расположения.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (18+)

Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие вглубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем недружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

«Три секунды» (16+)

Три секунды – время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1500 метров. Именно столько времени остается, чтобы принять решение информатору Федерального бюро расследований, оказавшемуся в смертельной ловушке между мафией, полицией и ФБР. На кону – его семья, свобода, жизнь.

«Сторож» (16+)

Размеренную жизнь сторожа заброшенного санатория нарушает приезд странной пары, которая просит остановиться в одном из номеров. Всем троим есть что скрывать и от чего прятаться в снежной глуши. Фильм Юрия Быкова, в котором режиссер снялся сам.

«Текст» (16+)

Главный герой – 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена и вернуться к ней он больше не сможет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека – его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.

«Иные» (18+)

В уединенном домике одного из районов Лос-Анджелеса живут маленькая девочка и ее заботливый отец. Вполне нормальная семья, если не считать, что девочка одним взглядом может поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь и категорически запрещает открывать дверь. Ей нельзя ни с кем разговаривать и не позволено даже подходить к окну. И вот однажды девочка нарушает запрет…

«Портрет девушки в огне» (18+)

Бретань, 1770. Марианна, художница, приезжает в имение на побережье, чтобы написать портрет дочери его владелицы – Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ