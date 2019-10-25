Не рытьем, так копанием…

Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

25 окт. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4597 (6302) от 25 окт. 2019

На большие экраны повторно выходит драма «Побег из Шоушенка», уже долгие годы возглавляющая зрительский рейтинг фильмов. Также нас ждут черная комедия «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», триллер «Три секунды», ужастик «Иные», драма «Портрет девушки в огне» и две отечественные новинки: ленты «Сторож» и «Текст».

«Побег из Шоушенка» (16+)

Бухгалтер Энди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, он сталкивается с жестокостью и беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Каждый, кто попадает в эти стены, становится их рабом до конца жизни. Но Энди, обладающий живым умом и доброй душой, находит подход как к заключенным, так и к охранникам, добиваясь их особого к себе расположения.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (18+)

Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие вглубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем недружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

«Три секунды» (16+)

Три секунды – время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1500 метров. Именно столько времени остается, чтобы принять решение информатору Федерального бюро расследований, оказавшемуся в смертельной ловушке между мафией, полицией и ФБР. На кону – его семья, свобода, жизнь.

«Сторож» (16+)

Размеренную жизнь сторожа заброшенного санатория нарушает приезд странной пары, которая просит остановиться в одном из номеров. Всем троим есть что скрывать и от чего прятаться в снежной глуши. Фильм Юрия Быкова, в котором режиссер снялся сам. 

«Текст» (16+)

Главный герой – 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена и вернуться к ней он больше не сможет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека – его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.

«Иные» (18+)

В уединенном домике одного из районов Лос-Анджелеса живут маленькая девочка и ее заботливый отец. Вполне нормальная семья, если не считать, что девочка одним взглядом может поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь и категорически запрещает открывать дверь. Ей нельзя ни с кем разговаривать и не позволено даже подходить к окну. И вот однажды девочка нарушает запрет… 

«Портрет девушки в огне» (18+)

Бретань, 1770. Марианна, художница, приезжает в имение на побережье, чтобы написать портрет дочери его владелицы – Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ