Субсидию можно направить на установку и обслуживание пожарной сигнализации С 1 ноября начинается прием заявок от некоммерческих организаций на получение субсидий, сообщили в пресс-службе мэрии.

Средства на такую поддержку заложены в муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Владивостока и развитие общественного партнерства».

Прием заявок продлится до 30 ноября. Выделение субсидий пройдет на конкурсной основе. Специальная комиссия определит организации, которые и станут получателями финансовой поддержки от мэрии в 2020 году.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения напомнили: получить субсидии можно на возмещение затрат по оплате услуг коммунальных и местной телефонной связи, арендной плате, оплате текущего ремонта помещений, созданию и обслуживанию интернет-сайтов организаций, эксплуатации и содержанию автотранспортных средств с электроподъемниками для перевозки инвалидов, а также установке и обслуживанию пожарной сигнализации.

Отметим, что в 2019 году заявки на субсидии подали 33 некоммерческие организации, конкурсный отбор прошли 24. К 1 октября 21 организация уже получила финансовую поддержку на сумму более 3,5 млн рублей.

В числе участников программы поддержки – общества инвалидов всех пяти районов города. Среди них общество инвалидов-спинальников «Ковчег», общества слепых и глухих, АНО «Благое дело», городской Совет ветеранов, инвалиды войны в Афганистане, Союз садоводов, музей автомотостарины и другие.

Заявки от конкурсантов принимаются в управлении по исполнению программ по поддержке населения по адресу: улица Ильичева, 15, каб. 15 и 38. Уточнить информацию можно по телефонам: 2614-470, 2614-089.

Автор: Отдел новостей «В»