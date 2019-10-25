Первый льготный заем выдан предпринимателю, чей бизнес пострадал при пожаре в ТЦ «Максим» Индивидуальный предприниматель Светлана Литвиненко получила льготный заем под 1 % годовых в автономной некоммерческой микрокредитной организации, созданной в Приморье для реализации государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе региона.

Специальная программа льготного кредитования разработана компанией и краевым департаментом экономики и развития предпринимательства совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Мариной Шемилиной, чтобы помочь возродить бизнес, который пострадал при пожаре в торговом центре «Максим».

Предприниматели могут получить от 10 тысяч до 1,5 миллиона рублей на период до года под 1 % годовых. Также можно оформить заем на сумму до 5 миллионов рублей на период до трех лет. В этом случае начиная со второго года ставка повысится до ключевой ЦБ РФ, на сегодня это 7 %. По желанию предпринимателя мы можем предоставить отсрочку по оплате основного долга на шесть месяцев», – пояснила директор Микрокредитной компании Приморского края Елена Карионова.

В настоящее время за консультацией по оформлению займов на льготных условиях в МКК обратилось около 40 предпринимателей. Многие из них решили воспользоваться государственной поддержкой и сейчас готовят необходимый пакет документов. Первый выданный заем позволит сохранить клиентов салону ногтевого сервиса.

«У нас большая клиентская база – более 3,5 тысячи человек, которые нам доверяют. Поэтому нам необходимо сейчас дооборудовать новый салон, который мы успели открыть в другом месте до пожара в ТЦ «Максим». Мы получили миллион рублей. Деньги направим на покупку качественного оборудования, инструментов и материалов, они достаточно дорого стоят, а также на открытие новой студии, так как сейчас места не хватает. Такие льготные условия – хорошая для нас поддержка», – отметила индивидуальный предприниматель Светлана Литвиненко.

Автор: Отдел экономики «В»