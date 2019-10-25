Автомобильные шины станут топливом Предложен экологичный способ утилизации отработанных автомобильных покрышек

Председатель комитета по городскому хозяйству думы города Наталья Войновская провела совещание, на котором депутаты, представители городской администрации и бизнеса обсудили возможные варианты утилизации использованных автопокрышек, накопившихся в столице Приморья.

– Можно сказать, что мы делаем первый шаг к решению такого актуального для Владивостока вопроса, как переработка автомобильных шин. Ведь по нашему городу передвигается несколько сотен тысяч автомобилей. Но грамотная утилизация шин на данное время не организована. В результате краевой центр сегодня завален старыми покрышками, они засоряют наши дворы, парковые зоны, что наносит большой вред экологии. Нам предстоит найти решение, чтобы наладить утилизацию шин, причем наиболее экологичным способом, – заметила Наталья Войновская.

Задача Приморского экологического оператора (бывший Спецзавод № 1. – Прим. авт.) – транспортировка и переработка твердых коммунальных отходов (ТКО), и в этот перечень бэушная авторезина не входит.

– Для транспортировки, хранения и утилизации авторезины нужна лицензия, а ее получение – долгий процесс, – отметил директор предприятия Алексей Борисов.

Не справляется с имеющимися объемами покрышек и ООО «ЭкоСтар Технолоджи» – компания, которая специализируется на переработке автопокрышек в резиновую крошку. Она после переработки отвечает требованиям экологической безопасности и впоследствии используется в производстве покрытий для стадионов, спортивных и детских игровых площадок.

С начала этого года компанией переработано порядка 450 тонн покрышек, привезенных с владивостокских дворов, и еще 250–300 тонн покрышек, складированных на площадках регионального оператора, ждут своей очереди.

– Люди видят, что управляющие организации вывозят автопокрышки, и продолжают нести их к контейнерным площадкам, а УК уже отвозят шины на Спецзавод, – отмечает директор ООО «ЭкоСтар Технолоджи» Глеб Юницын. – И процесс этот будет продолжаться бесконечно, пока горожане не осознают, что авторезину нужно сдавать в специализированные пункты (в городе действуют 24 пункта шиномонтажа, с которыми у города имеются договоренности, – они доставляют авторезину в «ЭкоСтар Технолоджи»).

– Компания в данный момент увеличивает производство, первая запущенная линия будет специализироваться именно на переработке резины, благодаря чему объем перереработки увеличится в 2–3 раза как минимум, – рассказал о перспективах предприятия Глеб Юницын, предложив вариант решения проблемы: создав место для складирования шин, очистить город от авторезины и постепенно ее перерабатывать.

Разумеется, не все автопокрышки идут в производство крошки, часть – обожженных или крашеных – не подходит для переработки. Такие идут только на утилизацию, либо их можно использовать в качестве альтернативного топлива.

– Практика применения использованной авторезины в качестве альтернативного топлива достаточно распространена, – заметил заместитель управляющего по производству и модернизации ООО «Востокцемент» Антон Сысоев. – Ее широко используют в Германии, и успешно опробовали на отечественных предприятиях. Есть подходящее оборудование и у нас на Спасскцементе – вращающиеся печи, в которых благодаря высокой температуре и избытку кислорода можно будет сжигать авторезину практически без остатка.

В качестве альтернативного топлива можно использовать практически все, что горит, – шины резаные и цельные, ТБО, отходы животного происхождения (костная мука), вплоть до осадков сточных вод. Главное требование к топливу – обеспечение его стабильных характеристик: фракций, калорийности, влажности и содержания примесей.

– Мы готовы участвовать в экологических проектах, – отметил присутствующий на совещании генеральный директор ООО «Востокцемент» Алексей Сысоев. – Но прежде чем запускать новое оборудование, нам необходимо точно знать, что предприятие будет обеспечено необходимым объемом шин.

– Правила благоустройства запретили использовать шины во дворах для декорирования либо для ограждения клумб, а люди не знают, куда их девать, – отметила Наталья Войновская. – Утилизировать же авторезину в необходимом объеме у нас нет возможности. Востокцемент предложил использовать шины в качестве альтернативного топлива. Пока в России работают лишь пилотные проекты по подобному экологичному способу утилизации шин – в Москве и Туле. Возможно, мы станем третьими. И, если удастся запустить этот способ безотходной утилизации, вполне возможно, что мы сможем тем же способом избавляться и от ТБО, не закапывая их в землю. Я бы хотела отметить, что сегодняшнее совещание показало возможность взаимодействия власти и бизнеса при решении экологических проблем города. Было бы замечательно, если бы как можно больше компаний активно включались в экологические проекты, совмещая коммерческую деятельность и природоохранную.

Участники совещания пришли к выводу, что необходимо сделать расчеты по переработке отработанных автомобильных покрышек на заводах Востокцемента, рассмотреть возможности по доставке покрышек из Владивостока в Спасск-Дальний, изучить перспективы по получению необходимых лицензий на переработку бытовых отходов. Также с участием профильных специалистов администрации Владивостока необходимо проработать вопрос по выделению дополнительного земельного участка под хранение отработанных шин. В конце ноября в думе города планируется очередное рабочее совещание по данному вопросу.

Автор: Анжелина ШИЛАН