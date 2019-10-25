Школа живописи для старшего поколения В минувшие выходные в стенах краевого художественного колледжа прошло занятие для пенсионеров, желающих изучать азы профессиональной живописи.

Как сообщили в пресс-службе Приморского отделения ПФР, учебное заведение поддержало художественный проект для старшего поколения «Краски осени». В течение месяца более 20 представителей серебряного возраста попробуют себя в качестве живописцев. Каждый из них напишет свою работу – осенний натюрморт.

Под руководством преподавателей колледжа и студентов-волонтеров участники проекта знакомятся с историей живописи, ее жанрами, методами и техникой написания картин; осваивают художественные принадлежности: мольберт, холст, кисти, палитры, а еще учатся соединять масляные краски и добиваться нужной цветовой гаммы.

По окончании проекта из лучших работ будет организована мобильная выставка, чтобы показать одну из форм активности людей пожилого возраста, их целеустремленность, интересный взгляд на мир и большое стремление к творчеству.

Автор: Отдел новостей «В»