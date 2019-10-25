Жителя Самары, снесшего декоративные столбики во Владивостоке, задержали в Артеме Сотрудники ГИБДД разыскали водителя большегруза, повредившего городское имущество, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что 17 октября при развороте грузовика на односторонней дороге на улице Алеутской были повреждены декоративные столбики и цепи ограждения. Водителем машины оказался житель Самарской области 1983 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД РФ по городу Владивостоку, сотрудники полиции задержали водителя в Артеме. По словам мужчины, он после разгрузки товара двигался к выезду из города, но запутался и выехал на полосу встречного движения. Когда понял свою ошибку, решил развернуться, но не учел габариты большегруза… Причину оставления места ДТП мужчина объяснил тем, что испугался ответственности.

В отношении гражданина составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.16 «Разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и по ст.12.33 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Материалы дела об оставлении водителем места ДТП, участником которого он являлся, переданы в суд. Правонарушителю грозят штраф и лишение водительского удостоверения.

Также ему предстоит возместить урон, нанесенный городскому имуществу. По предварительным данным, ущерб составляет более 85 тысяч рублей. Ответчик сможет возместить его в добровольном порядке, в противном случае городские власти обратятся в суд для взыскания этих средств.

Администрация Владивостока благодарит жителей, которые стали свидетелями данного происшествия и не прошли мимо. Благодаря имеющимся сведениям с виновника будет взыскан понесенный городом ущерб.

Автор: Отдел новостей «В»