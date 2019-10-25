В сквере Невельского построят скалодром Работы по капитальному ремонту и благоустройству сквера Адмирала Невельского в районе Корабельной набережной, 21 стартовали во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

На первом этапе подрядная организация – ООО «Атланта» – приступила к планировке земельного участка.

По проекту здесь будут обустроены пешеходные дорожки, зоны отдыха с лавочками, детская площадка со скалодромом, смонтирована лестница. Затем, когда позволит погода, специалисты высадят новые деревья и кустарники, а газоны и косогоры будут облагорожены и засеяны травой. Завершить ремонтные работы планируется до конца года. Стоимость контракта – 21,1 млн рублей.

Как рассказал технический директор ООО «Атланта» Сергей Финаев, проект благоустройства действительно интересный. Сквер расположен на двух уровнях, в плане – мощение дорожек и площадок различными материалами – гранитной брусчаткой, дорожным плитняком, террасной доской. Строители также установят постамент, на котором затем благодаря поддержке мецената появится памятник детям войны.

В управлении градостроительства и архитектуры уточнили: проект разработан проектной мастерской «Архибат». Автор памятника детям войны – скульптор Эдуард Барсегов.

«Ремонт сквера Невельского станет логичным продолжением благоустройства общественной территории между набережной Цесаревича и улицей Светланской. Она очень популярна у горожан, и этот интерес подтверждается результатами голосования, проведенного ранее», – отметили в городском управлении градостроительства и архитектуры.

Напомним, что благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке были благоустроены Пушкинский сквер, территория около Дворца детского творчества, сквер Ощепкова и общественный туалет на набережной Спортивной гавани. Программа финансируется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

В этом году в рамках программы завершается благоустройство сквера на Енисейской. В ближайшее время ремонтные работы начнутся в Детском парке на Черемуховой.

Автор: Отдел новостей «В»