На состояние ливневки указали горожане На улице Анны Щетининой приступят к ремонту ливневой канализации на следующей неделе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Оперативно провести работы по ремонту участка сети ливневой канализации в районе дома № 28 на улице Анны Щетининой распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк после прошедшей накануне встречи с местными жителями.

Специалисты городской администрации уже подготовили все необходимые документы. Сейчас ведется закупка строительных материалов.

«Здесь будет проложено около 70 метров водопропускных труб, смонтированы новая дождеприемная камера и колодцы», – отметили в отделе инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства городской администрации.

Автор: Отдел новостей «В»