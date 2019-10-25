В свободных классах устроили детский сад Две группы полного дня для дошколят торжественно открылись на острове Попова на базе школы № 29, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Группы для дошкольников на острове мы открыли специально по вашим просьбам, - обратился к жителям глава Владивостока Олег Гуменюк. – И для этого проделана большая работа. Надеемся, детский сад станет добрым домом, куда малыши будут приходить с удовольствием».

Олег Гуменюк вручил руководству детского сада сертификат на получение универсального игрового модульного оборудования.

До сих пор на острове работали только группы кратковременного пребывания детей – с утра до обеда. Однако жители обратились к мэру с просьбой открыть на отдаленной территории детский сад полного дня. По поручению главы Владивостока в свободных помещениях школы проведен ремонт, закуплены детская мебель, технологическое оборудование для прачечной и пищеблока, отремонтирован санузел, во дворе обустроена детская площадка.

Набран штат воспитателей, которые прошли обучение, и технический персонал – всего создано девять рабочих мест.

Как уточнила начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Лариса Карпачева, путевки в детский сад уже получили 27 семей, а в целом мощности позволяют принять до 50 юных жителей острова.

Молодые родители, которые привели сюда своих малышей, не скрывают радости. До сих пор мамы не могли выйти на работу, если не с кем было оставить детей. Теперь дети устроены, накормлены, общаются со сверстниками. Немаловажно, что с ними занимаются опытные педагоги, в арсенале которых множество современных обучающих и развивающих методик.

«В следующем году нам идти в школу, и хорошо, что наши малыши будут подготовлены к ней, успеют многому научиться, - говорит одна из мам».

К слову, в этом году для комфорта жителей острова Попова сделано немало. Здесь грейдируют дороги, запущен регулярный рейс автобуса, завершается возведение павильона для пассажиров на пирсе.

«Жители островов не должны чувствовать себя оторванными от материка. Важно, чтобы люди чувствовали заботу о себе, их жизнь должна становиться более комфортной. Мы для этого будем прилагать все усилия», – заверил Олег Гуменюк.

Автор: Отдел новостей «В»