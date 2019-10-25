Предприятия-фантомы выпустили красную икру В Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области поступила информация о несуществующих предприятиях по изготовлению лососевой икры и выявленных фальсификатах деликатесной продукции.

В частности, как сообщили в пресс-службе ведомства, на одном из сайтов в Интернете размещена информация о продаже икры лососевой зернистой, согласно маркировке, изготовленной ООО «Камчатские деликатесы», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, 38. По сведениям ИФНС России, предприятия «Камчатские деликатесы» не существует, и по указанному на потребительской таре адресу оно не зарегистрировано.

Проверка еще одного рекламного объявления показала, что производитель продукта (согласно маркировке) юридическое лицо «Тунгутун», по данным ИФНС России, также не существует.

В другой информации рекламного характера о продаже икры лососевой зернистой указан изготовитель ООО «Заря» Камчатского края. Согласно представленному на сайте удостоверению качества у икры истек срок годности. Кроме того, на изображении тары в объявлении отсутствует маркировка. Продукция может находиться в обороте незаконно.

Также в сети Интернет размещены объявления о продаже икры изготовителей ООО «Кристалл» и ООО «Устькамчатрыба» в расфасовке по 250 граммов. Как показала проверка, эти производители не выпускают рыбопродукцию в указанном весе, упаковке и с изображенной на снимках маркировкой.

Россельхознадзор предупреждает, что икра указанных производителей относится к фальсифицированной продукции, поскольку информация об изготовлении перечисленных продуктов не соответствует действительности.

В пресс-службе ведомства отметили, что информация о фальшивках направлена в полицию Приморья и Сахалина.

Автор: Отдел новостей «В»