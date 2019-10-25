Чтобы использовать «Строитель» и вдоль, и поперек Реконструкция стадиона «Строитель» продолжается во Владивостоке. Сейчас рабочие готовят основание под новое футбольное поле – укладывают песок и щебень, а также занимаются обустройством дренажной системы, сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском управлении физической культуры и спорта уточнили: реконструкция стадиона пройдет в два этапа. Первый включает ремонт футбольного поля и беговых дорожек. Затем планируется отремонтировать административные и спортивные корпуса, установить новую зрительскую трибуну.

«По итогам первого этапа мы получим ядро стадиона площадью 100 на 65 метров, что соответствует требованиям Российского футбольного союза к спортобъектам, которые могут быть внесены в реестр Министерства спорта РФ. И заявка о внесении «Строителя» в этот реестр будет нами подана. В этой разметке (100 на 65) разместим шесть легкоатлетических дорожек со специализированным покрытием – не стоит путать его с обычным резиновым покрытием. Также будут установлены два комплекта ворот – основные и юниорские, чтобы можно было играть одновременно и вдоль, и поперек стадиона», – рассказал заместитель начальника отдела физкультурно-спортивной подготовки администрации Владивостока Валерий Курочкин.

Стоит отметить, что зимой на «Строителе», если этому будет способствовать погода, по-прежнему будут заливать каток, посещать который смогут все желающие. Для посетителей также будет работать прокат коньков.

«Планируем заливать каток на беговых дорожках. В случае если зимой будет много осадков, то залить каток можно будет и на футбольном поле. С помощью снега мы можем сделать защитную подушку, которая защитит поле от повреждений», – добавили в управлении физической культуры и спорта.

Ожидается, что первый этап ремонтных работ на стадионе «Строитель» завершится в ноябре.

Напомним, что стадион «Строитель» является бесплатным для посещения граждан. Однако на время проведения ремонтных работ жителей и гостей города просят не заходить на объект. Это небезопасно.

Автор: Отдел новостей «В»