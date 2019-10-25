Аферистка предложила помощь пожилому инвалиду и обобрала его Пожилой слепой мужчина стал жертвой мошенницы, которая под видом социального работника забрала все его сбережения. Как стало известно порталу VL.Ru, женщина взяла у инвалида деньги, а взамен вернула билеты «банка приколов».

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, 81-летний слепой мужчина шел в аптеку, на Магнитогорской к нему подошла неизвестная и завела разговор об условиях его жизни. Дама сообщила, что в стране скоро произойдет денежная реформа, поэтому все финансы обесценятся. Чтобы этого избежать, необходимо переписать все наличные для их регистрации в банке.

Злоумышленница предложила свою помощь доверчивому пожилому мужчине. Вместе они пришли к пенсионеру домой, где он передал ей все свои накопления на сумму более 400 тысяч рублей. Женщина сделала вид, что переписала наличные, а затем якобы составила необходимую справку и вернула деньги пенсионеру.

После ее ухода инвалид заподозрил неладное. Он позвонил родственнику и попросил прийти к нему, чтобы проверить деньги. Вскоре выяснилось, что мошенница вместо наличных вернула пенсионеру билеты «банка приколов», а «справка» – чистый лист бумаги.

Обманутый позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Стражи порядка осмотрели квартиру пенсионера, изъяли билеты «банка приколов» и приступили к поискам аферистки.

По факту мошенничества с крупным ущербом возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемой продолжаются.

Автор: Отдел новостей «В»