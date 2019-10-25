Забыли про 5 тонн груза…

В Приморье задержана при попытке ввоза на территорию РФ партия автомобильных колес. Как пояснили в пресс-службе ДВТУ, груз не задекларировала фирма из Находки.

25 окт. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4597 (6302) от 25 окт. 2019

В ее адрес был ввезен контейнер из Японии, в котором согласно декларации находилось 12 тонн  автомобильных колес, мотокультиваторов и велосипедов. Однако в ходе досмотра находкинские таможенники выявили в контейнере еще 4,8 тонны бывших в употреблении автомобильных колес, не указанных в декларации. Стоимость задержанного товара - 1 млн рублей.   

В отношении местной компании Находкинская таможня возбудила дело об административном  правонарушении. Ее ждет штраф, не исключено, что товар будет конфискован.

Автор: Отдел новостей «В»