Забыли про 5 тонн груза… В Приморье задержана при попытке ввоза на территорию РФ партия автомобильных колес. Как пояснили в пресс-службе ДВТУ, груз не задекларировала фирма из Находки.

В ее адрес был ввезен контейнер из Японии, в котором согласно декларации находилось 12 тонн автомобильных колес, мотокультиваторов и велосипедов. Однако в ходе досмотра находкинские таможенники выявили в контейнере еще 4,8 тонны бывших в употреблении автомобильных колес, не указанных в декларации. Стоимость задержанного товара - 1 млн рублей.

В отношении местной компании Находкинская таможня возбудила дело об административном правонарушении. Ее ждет штраф, не исключено, что товар будет конфискован.

Автор: Отдел новостей «В»