Меняем сырье на машины и оборудование Накануне своего профессионального праздника (25 октября – День таможенника России) в Дальневосточном таможенном управлении подвели предварительные итоги внешнеэкономической деятельности региона за январь – сентябрь этого года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, внешнеторговый товарооборот через таможенные органы Дальнего Востока за 9 месяцев 2019 года составил 25,9 млрд долларов США. По сравнению с тем же периодом 2018 года цена товаров, прошедших границу в зоне действия ДВТУ, увеличилась на 15 %, а их физический объем, наоборот, сократился – на 3,2 % (с 35,6 до 34,5 млн тонн).

Ведущими торговыми партнерами региона по-прежнему являются Китай (48 % от стоимости товарооборота), Япония (18,6 %), Республика Корея (15,3 %). При этом товарооборот с КНР за год по стоимости увеличился на 17,1 %, с Японией – на 2 %, с Республикой Корея – на 7,8 %.

Завозим из-за границы значительно больше, чем продаем за рубеж. И по-прежнему вывозим, в основном сырье. Так, экспорт с начала года возрос на 3,8 % и составил 9,9 млрд долларов США (38,3% товарооборота). Увеличению стоимостного объема экспорта способствовал рост вывоза водных биологических ресурсов, летательных аппаратов, черных металлов, оборудования (авиадвигатели, компрессоры). Важнейшими товарами при экспорте стали топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки – 41,7 % стоимости; рыба, ракообразные и моллюски – 26 %; древесина и изделия из нее – 8,3 %; летательные аппараты – 8,2 %.

Импорт за 9 месяцев 2019 года увеличился на 23,3 % и составил 16 млрд долларов США (61,7 % товарооборота). Возросли поставки таких товаров, как машины, оборудование и механизмы, изделия из черных металлов.

Автор: Отдел экономики «В»