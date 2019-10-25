Подача отопления во Владивостоке начнется с понедельника В администрации города готовятся к началу отопительного сезона 2019–2020 года, который стартует с началом следующей недели – 28 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

В первую очередь тепло будет подано в больницы, детские сады и школы, затем отопление появится в жилых домах.

Напомним, что отопительный сезон во Владивостоке обычно наступает, как только среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней на отметке не выше +8 градусов.

«По прогнозам синоптиков, на этой неделе среднесуточная температура не опускается ниже +10 градусов. Но учитывая многочисленные обращения жителей, а также руководителей учреждений дошкольного образования с жалобами на низкую температуру внутри жилых помещений и помещений дошкольных учреждений, считаем целесообразным начать отопительный период во Владивостоке с 28 октября», – подчеркнул начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Кравченко.

Отметим, что учреждения образования, культуры и здравоохранения Владивостока к отопительному периоду готовы на 100 %. Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго, Дальневосточной распределительной сетевой компании и Дальневосточной генерирующей компании.

При этом внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации. И именно от их работы во многом будет зависеть приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления.

Автор: Отдел новостей «В»