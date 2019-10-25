«Медведи» стали пищей. Для размышления На этой неделе над Приморьем пролетело два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России (в НАТО их называют «Медведями»).

Они стартовали с приамурского аэродрома «Украинка» и выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, открытой частью Тихого океана. Событие было бы вполне рядовым, если бы не одна особенность. Российские стратеги, которые могут нести в бомболюках крылатые ракеты, пролетели в непосредственной близости от мест вероятного размещения армией США ядерных баллистических ракет среднего радиуса действия на территории Японии и Республики Корея.

Во время полета ракетоносцы дальней авиации сопровождались истребителями Су-35С из приморского 22-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиационного полка, а также самолетом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС РФ.

Летчики дальней авиации ВКС России регулярно выполняют полеты над акваторией Тихого океана вблизи Америки и Азии в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств. Однако нынешний полет носит явно разведывательный характер.

Из-за этого военные некоторых стран определенно напряглись от беспокойства. На отдельных этапах маршрута самых скоростных в мире турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС сопровождали две пары истребителей F-15 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

Бывший заместитель командующего 11-й армией ВВС и ПВО полковник в отставке Андрей Ратов, к которому корреспондент «В» обратился за комментарием, отметил неэффективность поднятия в воздух данных самолетов. Ведь в случае необходимости нанесения удара по вражеским объектам наши стратеги никогда не будут заходить в зону поражения авиацией и ПВО этих стран, а выпустят по целям свои «Калибры» задолго до их обнаружения. Да и прилететь они могут с любой стороны, например, от Гавайских или Филиппинских островов, откуда их не ждут. Зато нынешний полет стратегов и самолета дальней разведки даст пищу для размышления азиатским военным, а также их американским партнерам.

Автор: Николай КУТЕНКИХ