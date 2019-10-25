Для уборки снега закупили дополнительную спецтехнику В краевом центре дорожные службы муниципального предприятия «Содержание городских территорий» готовятся к предстоящей зиме и снегопадам. Технику переобувают и монтируют спецоборудование, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Убирать снег во Владивостоке предстоящей зимой будет намного больше спецтехники – 182 единицы. Это тракторы, погрузчики, машины с отвалами, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого химреагента.

«Нам удалось закупить дополнительную технику, и по сравнению с прошлым годом этой зимой снег будут убирать не 112 единиц снегоуборочной техники, а 180. Также поставлена задача отремонтировать и ввести в строй дополнительно два лаповых погрузчика, чтобы выполнять весь комплекс работ максимально быстро и качественно», – сказал в ходе визита на базу СГТ глава города Олег Гуменюк.

Специалисты отмечают, что уже разработаны маршруты работы спецтехники, закуплен песок, соль и материалы для приготовления жидких химреагентов.

Также городские власти напоминают автомобилистам о том, что уже сейчас необходимо задуматься о смене летней резины на зимнюю.

Автор: Отдел новостей «В»