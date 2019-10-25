Память погибших полицейских почтили во Владивостоке В День памяти воинов правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, во Владивостоке прошли траурный митинг, ритуал отдания почестей и возложения венков, а также церемония приведения к присяге молодых сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Вот уже более 20 лет 23 октября у мемориала погибшим воинам правопорядка проводятся митинг, лития, торжественный марш сотрудников строевых подразделений и курсантов Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России. Полицейские, ветераны, близкие погибших сотрудников МВД возложили цветы к мемориалу памяти и зажгли поминальные свечи. Глава УМВД Приморья Николай Афанасьев, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что ни одно ведомство не теряет стольких сотрудников в мирное время, как МВД. Он отметил, что сегодня под опекой краевой полиции находятся 213 членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Среди тех, кто отдал жизнь за правое дело, Герои Советского Союза Яков Степченко и Михаил Карпов, сражавшиеся с немецко-фашистскими захватчиками, Герои России Владимир Марченко и Алексей Рыбак, погибшие в Северо-Кавказском регионе.

На церемонии приведения к присяге молодые сотрудники полиции заверили, что всегда будут чтить память погибших коллег, тех, кто ради торжества закона пожертвовал своей жизнью. Присягая на верность России и закону, они поклялись быть мужественными, честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью.

Автор: Отдел новостей «В»