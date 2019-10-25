«Моряков» продинамили в родных стенах Прервалась успешная серия из семи игр «Адмирала» из Владивостока, в которых приморцы неизменно набирали очки.

13 баллов в октябре позволили «морякам» ненадолго ворваться в лидирующую группу Континентальной хоккейной лиги – о нашем клубе заговорили ведущие в России хоккейные эксперты. Но, повторимся, сказка оборвалась.

Причиной стал матч в минувшую среду в родных стенах с московским «Динамо». Это один из самых именитых клубов за всю историю советского и российского хоккея. В последние годы «бело-голубые» под руководством заслуженного тренера России Владимира Крикунова неизменно пробиваются в плей-офф КХЛ. Достаточно сказать, что столичная команда ни разу не проиграла во Владивостоке. Не стала исключением и последняя встреча на льду «Фетисов-арены». Самое обидное, что дальневосточники, несмотря на разницу в классе, играли с именитым соперником на равных. Вот только москвичи использовали все свои голевые моменты, а наши земляки их растранжирили. Но обо всем по порядку.

Со стартового свистка «Адмирал» обрушил на гостей град атак, буквально за три дебютные минуты шайба трижды летела в створ ворот. Однако каждый раз на ее пути вставал столичный вратарь и кандидат в сборную страны Иван Бочаров – именно он был признан лучшим игроком этого поединка.

Приморцы продолжали рваться в зону соперника. Порой за счет оголения собственного тыла. Этим динамовцы воспользовались уже на 6-й минуте. Счет открыл нападающий российской сборной Максим Афиногенов – 0:1.

Неудача не смутила хоккеистов Владивостока, они продолжали владеть инициативой и шайбой. Хозяева атаковали, даже находясь в меньшинстве. Дальневосточники избавились даже от своей постоянной проблемы – малого количества бросков по воротам. В этом матче по броскам в створ у них был равный показатель с прославленным клубом. «Динамо» было вынуждено искать счастье только на контратаках.

И именно они принесли решающий успех «бело-голубым». Случилось это во втором периоде. На 33-й и 38-й минутах отличились столичные нападающие Сергей Бойков и Дмитрий Яшкин – 0:3. Однако «моряки» вовсе не выглядели мальчиками для битья. Просто на пути каждого их броска вставал московский голкипер Иван Бочаров, а вот его приморский коллега Юхо Олкинуора оказывался бессилен перед индивидуальным мастерством более опытных москвичей. Отметим при этом, что Юсси успешно отразил 26 ударов москвичей.

Буквально в самом начале третьего периода Дмитрий Яшкин оформил дубль – 0:4. При таком разгромном счете вопрос о победителе был решен. Но даже при столь явном преимуществе гостей хозяева не сдавались. Не смолкала и поддержка более четырех тысяч болельщиков «Адмирала». Пускай не счетом, но хотя бы своей отважной и красивой игрой «моряки» радовали фанатов. Атаки хозяев продолжались. И на 53-й минуте они сумели распечатать ворота непробиваемого Ивана Бочарова. Отличилась наша четвертая пятерка. Атаку начинал форвард Василий Стрельцов, бросок по воротам сделал защитник Шон Лалонд, а шайбу в створ протолкнул нападающий Александр Коннов – 1:4.

Оставшееся время приморцы провели в зоне соперника. И это были интересные атаки. Но добиться большего им не удалось. Обидное и незаслуженное поражение.

– С нашей стороны игра была неплохая, – высказался после матча главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Движение было хорошее, создали очень много опасных моментов. Но не реализовали свои шансы. Делали, конечно, ошибки, не без этого. Соперник заставлял нас ошибаться. Москвичи хорошо использовали каждую свою возможность, поэтому и победили. Делаем выводы и настраиваемся на следующий матч.

Динамовцы набрали 27 очков и вышли на третье место в западной конференции КХЛ. У команды из Владивостока осталось 25 очков и по-прежнему шестое место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ, дающее право на попадание в плей-офф.

Улучшить эти показатели наши земляки могут уже сегодня, 25 октября, когда примут на родном льду команду «Сочи». Напомним читателям «В», что в начале нынешнего сезона приморцы обыграли черноморцев на их площадке со счетом 1:2. Сочинский клуб позавчера в Хабаровске проиграл «Амуру» – 1:2 и откатился на предпоследнее место в западной конференции КХЛ, имея в своем активе всего 15 очков.

Кстати

На прошлой неделе на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги была выставлена информация о зарплатных фондах команд. Оказалось, что в своей восточной конференции у «Адмирала» самый низкий бюджет – 250 миллионов рублей. Это в семь раз меньше, чем у питерского СКА или московского ЦСКА. Для сравнения: на востоке самые большие платежные ведомости имеют «Металлург» (1,5 млрд), «Авангард» (1,4 млрд), «Ак Барс» (1,35 млрд), «Автомобилист» (1,2 млрд) и «Салават Юлаев» (1,2 млрд). При этом команда из Владивостока показывает хороший результат при минимальных затратах.

Автор: Николай КУТЕНКИХ