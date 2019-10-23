А китайцам наш «Платон» не указ? Дальневосточные автоперевозчики опасаются, что скоро с международных маршрутов их вытеснят коллеги из Поднебесной

Есть такой парадокс. Федеральные чиновники трубят о стремительном развитии Дальнего Востока, манну небесную пророчат нам после открытия российско-китайских транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а автомобильные перевозки между нашими странами силами отечественных автопредприятий меж тем сокращаются. Российский рынок захватывают китайские транспортно-логистические компании.

Объяснить происходящее корреспондент «В» попросил руководителя Дальневосточного представительства Ассоциации международных автотранспортных предприятий (АСМАП, англ. ASMAP) Сергея Ремизова.

– До недавнего времени в автоперевозках через границу на долю россиян приходилось 80 процентов различных грузов. Китайская сторона перевозила всего 20 процентов. В этом году перевозчики из Китая увеличили свою долю, соответственно, объем дальневосточных предприятий сократился до 60 процентов. И скорее всего, эта тенденция продолжится в ближайшие годы, – констатирует Сергей Владимирович. – Причина кроется в новом межправительственном соглашении между РФ и КНР. Китайским коллегам открыли возможность проезда по всей России, тогда как раньше маршруты следования были строго оговорены.

– А что сегодня везут в фурах через границу в ту и другую сторону?

– С Дальнего Востока в сезон вывозят сою, круглогодично – уголь. Обратите внимание: машины и водители сплошь из Поднебесной. Разве наш транспорт хуже справился бы с такими перевозками? Конечно, нет. Однако наши водители из-за незнания китайского языка не могут ездить по их территории, а надписей на английском там крайне мало. На российской земле китайские водители легко ориентируются: у нас мало дорог и на них указатели на двух языках.

Если в Китае заказывают у нас груз на нашем же транспорте, то на границе такую машину встречает сопровождающий, который показывает дорогу. Поэтому приморские водители самостоятельно работают только в приграничной зоне, самые дальние поездки ограничены Пекином, и на юг страны наши ребята не ездят. Хотя именно там находится подавляющее большинство отправителей или получателей грузов.

На нашу долю остались перевозки пиломатериалов с небольших пилорам из Дальнереченского, Кавалеровского, Ольгинского, Чугуевского районов, Дальнегорского городского округа. Свой груз они везут через поселок Пограничный.

Есть предположение, что в России на этот вид экспорта в перспективе поднимут пошлину. Тогда китайская сторона откажется от наших поставок, и в этом случае приморские автопредприятия элементарно встанут. Причину нужно искать в торговой войне между США и КНР. Штаты подняли пошлину на мебель и сборные деревянные дома, производить и отправлять их через океан стало невыгодно.

Раньше транспортные потоки шли из Китая. Везли все подряд: машины, оборудование, электронику, одежду и обувь, продукты питания. Так было до тех пор, пока юань не укрепился. Покупать что-либо у соседей стало невыгодно, за исключением овощей и фруктов. Да и то их объемы сократились. Китайцы построили в западных районах нашей страны сотни теплиц и круглогодично выращивают для россиян основные виды овощей. Поэтому остаются только теплолюбивые фрукты.

Мы помимо вышеперечисленного на ту сторону везем продукты питания, включая рыбу и морепродукты, мед и дикоросы, а также напитки, включая пиво (его очень любят в Пекине).

– Как этот грузопоток выглядит в цифрах?

– В прошлом году границу пересекло 42 с лишним тысячи российских транспортных средств. С китайской стороны их было чуть более 16 тысяч. Однако ситуация быстро меняется. Скоро количество машин сравняется, а потом – сами понимаете…

Пункты автомобильных переходов имеются в Марково, Турьем Роге, Полтавке, Краскино и Пограничном. Самым раскрученным и востребованным был и остается переход «Сосновая Падь» возле Пограничного. Отсюда уходят дороги на Муданьцзян, Харбин, Цицикар, Маньчжурию и на Гирин, Чанчунь, Шэньян, Пекин.

Что касается объемов, то в 2018 году из Дальневосточного федерального округа экспортировано 968,9 тысячи тонн различных грузов, а импортировано 354,4 тысячи тонн.

– А как обстоят дела с пассажирскими перевозками?

– Пассажиропоток из России в Поднебесную также сократился. В прежних объемах остались только перевозки в Хуньчунь (и далее в Яньцзи) и Мишань. Направление на Суйфэньхе практически иссякло. Ранее такая же участь постигла Дуннин и Харбин.

– Китайские автобусы уже заполонили Владивосток и Уссурийск…

– Есть такая проблема. Они возят своих туристов, останавливаются где хотят. Игнорируют знаки и российские правила дорожного движения. И стали головной болью для наших инспекторов ГИБДД: чтобы наказать правонарушителя, нужно иметь рядом переводчика.

И это не единственная проблема. Китайские перевозчики не оплачивают проезд по федеральной трассе по системе «Платон» (российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. – Прим. авт.). Контролирующим органам необходимо ситуацию исправить. Проблему нужно решать на межправительственном уровне.

Или сравните, на каком уровне находятся пункты пропуска на российской и китайской сторонах. Ведь начинали на равных условиях, а сейчас – небо и земля, дворцы и хижины. И так обстоят дела по любому вопросу…

Перспективы

Взрывной рост автомобильных потоков в регионе ожидается после 2021 года – с пуском в строй международных транспортных коридоров (МТК).

МТК «Приморье-1» имеет протяженность около 281,5 км по маршруту Харбин – Муданьцзян – Суйфэньхе – Пограничный – Уссурийск – порты Владивосток, Восточный, Находка.

Ведутся работы по развитию дорожной инфраструктуры. Это строительство в обход населенных пунктов новой скоростной альтернативной автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный протяженностью 146,197 км, с четырьмя полосами движения. Кроме того, проводится реконструкция участков автодороги Уссурийск – Пограничный – Госграница.

В настоящее время ведется строительство нового многостороннего автомобильного пункта пропуска «Пограничный», что позволит существенно повысить пропускную способность за счет увеличения полос движения автотранспорта и строительства стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. В строящемся пункте пропуска запроектировано 16 полос движения, пропускная способность составит 1300 автомашин и 13,8 тысячи пассажиров в сутки. Пункт пропуска будет соответствовать мировым стандартам.

Транспортный коридор «Приморье-2» протяженностью ориентировочно 78,65 км является сегментом Туманганского коридора. Для развития МТК «Приморье-2» и увеличения пропускной способности движения предусматриваются реконструкция и строительство четырех автодорог от Зарубино до погранперехода «Краскино».

Дополнительный грузооборот по МТК «Приморье-1» может составить около 7 млн тонн в контейнерах и 5 млн тонн сыпучих или наваленных грузов, по МТК «Приморье-2» – до 15 млн тонн в контейнерах и 23 млн тонн зерна и бобовых.

Справка «В»

АСМАП (Ассоциация международных автотранспортных предприятий) была создана еще во времена СССР. Буква «С» в аббревиатуре означает именно «советских». В 1974 году организация присоединилась к международной таможенной конвенции о перевозке грузов. Четыре года спустя Советский Союз присоединился еще и к европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей транспортных средств. Авторитет нашей страны в этой сфере был высочайший, ее представителей выбирали в руководящие органы мировых и европейских организаций.

У истоков АСМАП стоял бывший министр автомобильного транспорта РСФСР Юрий Сухин. При нем автопредприятия в 17 раз увеличили совокупный объем перевозок, а сама АСМАП выросла в крупное профессиональное сообщество международных автомобильных перевозчиков.

Когда началось становление современной российской структуры АСМАП, в нее еще входили украинские, белорусские, прибалтийские транспортники. Дальневосточное отделение ассоциации было создано самым первым (оно включало в себя еще и границу с Китаем в Забайкалье) в начале весны 1993 года, а полтора месяца спустя открылся и Северо-западный филиал. Позже появились отделения в Калининградской области и на Урале. Сейчас представительства ассоциации имеются во всех федеральных округах.

25 лет назад Дальневосточное представительство АСМАП объединяло порядка 120 перевозчиков (сейчас осталось около 80 предприятий). Основу составляли приморцы. Приморье всегда было и остается лидером благодаря развитой сети автомобильных дорог. В Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской и Еврейской автономной областях количество автопредприятий, выполняющих рейсы в Поднебесную, по словам Сергея Ремизова, сократилось до минимума.

Дальневосточные автопредприятия осуществляют в основном грузовые и пассажирские перевозки в Китай и в малых объемах – рейсы в Монголию.

Автор: Николай КУТЕНКИХ