Ударим по импорту фруктовыми садами и древнерусскими технологиями Корреспондент «В» подсмотрел новейшие сельхозтенденции на главной аграрной выставке страны

На ВДНХ, где по традиции проводится главная аграрная выставка страны «Золотая осень», в дни ее работы обрезали розы, очищали клумбы с однолетниками, готовили растения к холодам. Но все это компенсировал красивый листопад. Золото к лицу столице – она в середине октября по-праздничному роскошна.

Экспозиции выставки были оформлены с учетом модных тенденций, предусматривались специальные фотозоны для посетителей. Но они с удовольствием фотографировались и на фоне живописных фруктово-овощных даров, привезенных из разных регионов страны. Ведь не зря сейчас съедобные букеты стали составлять конкуренцию традиционным цветочным.

Очень хочется дегустировать…

– Ах, какая груша! – характерный аромат, принадлежавший огромному аппетитному фрукту, останавливал многих. – Жаль, что нельзя скушать…

Хозяева экспозиции из Ингушетии вежливо, но упорно сдерживали натиск покушавшихся на нее любителей фруктов, поясняя, что выставка – это не ярмарка, где все продается и покупается.

– На «Золотой осени» наша первоочередная задача – продемонстрировать товар лицом потенциальным партнерам, заключить договоры на поставку выращенной продукции. Вы откуда? С Дальнего Востока? Разве вам не хотелось бы иметь возможность покупать качественные фрукты российского производства в своих магазинах? Понимаю, что сейчас прилавки завалены китайскими. Но российское садоводство в последние годы так рвануло вперед, что мы скоро сможем сами закрывать свои потребности в витаминной продукции…

Сорт груши, привлекший всеобщее внимание на выставке, с красивым «именем» Ксения – один из самых популярных сейчас. Урожай собран в саду, который был заложен всего два года назад! А дело в том, что это не простой сад, а суперинтенсивного типа, который отличает быстрое вступление в плодоношение, а значит, и быстрая окупаемость вложенных средств. Благодаря новой технологии, а также государственной финансовой поддержке садоводство в стране стремительно пошло в гору, перегнав по доходности даже такую отрасль сельского хозяйства, как производство зерновых культур.

– Дегустация для посетителей запланирована на последний день выставки. Приходите! – пригласил собеседник.

Что ж, так тому и быть, мы еще вернемся к садоводческой теме. А пока продолжим обзорную экскурсию по «Золотой осени», чтобы не пропустить что-нибудь новое. Или, может быть, хорошо забытое старое?

Пальмовое – долой, рыжиковое – давай!

Пошел поп по базару

Посмотреть кой-какого товару.

Навстречу ему Балда…

А дальше по сказке Пушкина вы, наверное, помните, что Балда согласился поработать у попа, пообещал ему служить «усердно и очень исправно» и просил кормить вареной полбой. Всегда казалось, что автор просто удачно пошутил. Теперь же выясняется, что полба – особый вид пшеницы с прекрасными диетическими свойствами. «Она превосходит другие злаки по содержанию белка, витаминов, микроэлементов, содержит комплекс незаменимых аминокислот, помогает нормализовать вес и избегать переедания, укрепляет иммунитет, что подтверждается научными исследованиями», – читаем на упаковке с дробленой полбой, рекомендуемой для приготовления полезной и сытной каши. Полбу представляли на выставке сразу несколько компаний.

А рыжиковое масло пробовали? Не о грибах рыжиках речь. Имеется в виду масличная культура из семейства капустных, которая в диком виде растет в том числе и у нас, в Приморье. Масло отжимают из специально выращиваемого полевого рыжика того или иного сорта (сейчас в России насчитывается более 10 сортов этой культуры). К слову, 50–60 лет назад рыжикового масла производилось гораздо больше, чем сейчас. Потом по разным причинам эту культуру вытеснили другие масличные.

– Для нашей экономики это существенная потеря, – считают эксперты из числа тех, кто сам работал в этом сегменте рынка и не понаслышке может оценивать ситуацию. – Сравнивая себестоимость выращивания, нельзя не отметить, что у рыжика она ниже, чем у многих признанных масличных культур. Показатели масличности зависят во многом от погоды, которая складывается в сезоне. Но потенциал высокий: 40 % у озимого рыжика и 45 % – у ярового.

Считается, что рыжиковое масло может успешно заменить сомнительное по своим свойствам пальмовое. Однако, несмотря на все аргументы «за», пока нет тенденции к возврату утраченных этой культурой позиций. Правда, она стала объектом исследования в нанотехнологии, что в какой-то степени обнадеживает.

Хотелось бы и нашим дачникам-огородникам посоветовать обратить внимание на рыжик как на сидеральную культуру.

Честно говоря, у всех хозяек на выставке глаза разбегались от обилия разновидностей растительного масла: льняное, конопляное, из виноградной косточки, облепиховое, кунжутное, из черного тмина и много других. Все они содержат разные витамины, имеют разные свойства, поэтому желательно не ограничиваться, к примеру, привычными соевым или подсолнечным, а использовать не меньше пяти-шести видов, как делают это европейцы.

После долгих лет запретов и забвения…

Уверенно заявила о себе на выставке отрасль, само название которой еще недавно произносилось с опаской. Речь о выращивании и переработке конопли.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. К примеру, на конференции по растениеводству взял слово представитель Ассоциации производителей русской пеньки и обратился к чиновникам Минсельхоза с просьбой способствовать поднятию имиджа выведенной из-под запрета отрасли, противодействовать той серой тени, которая еще порой, как грозовая туча, нависает над коноплеводством. В ответ – заверения в помощи и поддержке.

В свое время Россия занимала первое место в мире по посевным площадям этой масличной и волокнистой культуры, она буквально тянула на себе экспорт страны. Получаемые семена, волокно, костра (измельченная сердцевина стебля конопли) шли на производство продуктов питания, строительных материалов, канатов, биопластмасс.

Если заглянуть в историческую литературу Приморья, тоже можно найти сведения о том, что у нас эта культура встречалась в сельскохозяйственных посевах, хоть и редко. В период восковой спелости семян производили уборку матерки, женских стеблей, а во время цветения – поскони, мужских стеблей. Правда, волокно из них получалось грубее по качеству, чем изо льна, поэтому население чаще использовало для ткацких целей вторую культуру – лен-долгунец.

С 1961 года конопля как многоцелевая техническая культура была объявлена вне закона и надолго оказалась под запретом. И вот только в последние годы вновь вышла на свободу. Крупные пенькозаводы созданы в Мордовии. Ведется селекция по сортам конопли посевной. Хозяйства используют такие ее сорта, как Гляна, Сурская, Зеница, Мария, в продаже появились семена этих сортов.

В новых условиях продукция из конопли больше привлекает в новом качестве. Костра с ее высокой пористостью и низкой плотностью является универсальным натуральным материалом растительного происхождения, который незаменим для мульчирования почвы и замены торфа в почвосмесях, служит сырьем для производства строительных панелей и смесей. Есть все предпосылки для того, чтобы новая – хорошо забытая старая – отрасль поступательно развивалась и вносила заметный вклад в нашу экономику.

Земляника с двойным гражданством

В «Золотой осени» участвует все больше зарубежных компаний. Второй год подряд очень интересные разработки представляет Япония.

По-соседски тепло мы пообщались с молодыми авторами прогрессивного проекта «Киэрукин», созданного для эффективного уничтожения болезнетворных микроорганизмов.

– Мы убеждены, что наша установка поможет создать санитарную инфраструктуру нового уровня, – ученые японцы просто излучали уверенность.

Мы их в этом поддержали и привели пример Приморского ЭМ-центра, который давно работает у нас в крае при поддержке японской стороны.

– Эффективные микроорганизмы активизируют работу полезной микрофлоры, помогают растениям справиться с тяжелыми условиями. Поэтому ЭМ-технологии нашли в регионе широкое применение. Может быть, и ваш новый проект получит такую же заинтересованную поддержку.

Сотрудничество с Японией выстраивается по разным направлениям. Дошло дело даже до совместного разведения садовой земляники.

– Да-да, – радостно закивали головами японцы. И рассказали о том, что в Российский реестр селекционных достижений вносится японский сорт земляники Ецубоси, который будет теперь представлен на нашем рынке. Одна из хабаровских компаний уже подготовила все необходимые для этого документы. Новый сорт наверняка будет доступен и приморским садоводам.

Всех цветов радуги. Но только не пюре

Не стоят на месте и селекционеры, работающие с овощами и другими огородными культурами. В творчестве они себя не ограничивают, предлагая новинки необычных расцветок и непривычных форм.

Взять арбузы. Скоро мы просто-напросто можем забыть, что когда-то они были красными и круглыми. Снимаем пробу арбузов с желтой, оранжевой мякотью. И тут же узнаем, что скоро появятся сорта бело– и зеленоплодные. У белого арбуза, например, вкус ванильный. А есть арбузы с лимонными нотками, привкусом мускатного ореха.

Но вот что показалось любопытным. При обычно ярко выраженном стремлении к разноцветью урожая цветной картофель не получил пока горячего признания потребителей. Представители картофельного бизнеса в ответ на расспросы об этом пожимали плечами:

– Сама окраска мякоти клубней отпугивает многих. Дегустации – одно дело, но в быту никто не хочет есть суп с черной картошкой или фиолетовое пюре из нее.

– А какой сорт картофеля у московских дачников на пике популярности? Например, Адретту, которую так любят в Приморье, здесь выращивают? – продолжали мы выяснять вкусовые предпочтения потребителей главной огородной культуры. Но не все собеседники знали, что это за сорт. Другие признались, что считают его устаревшим, уже сошедшим «с арены».

– Сейчас очень популярен благодаря своему непревзойденному вкусу сорт Винета. Он ранний и подходит для выращивания в регионах с неблагоприятными почвенными и климатическими условиями, – пояснили консультанты.

«Не Адретта, так Винета», – сложилось почти в рифму. И действительно, новый сорт тоже оказался немецким. Селекционеры этой страны заслуживают искренней благодарности наших картофелеводов за те шедевры, которые внесли свой заметный вклад в нашу экономику, да и в частном секторе сыграли свою роль.

Но надо учитывать, что сейчас политика в отношении использования сортов сельскохозяйственных культур меняется, всяческие преференции будут предусматриваться для тех компаний и фермеров, которые делают ставку на сорта российские. Это относится к разным отраслям сельского хозяйства.

Так что совет: больше присматривайтесь к сортам с местной родословной, делайте ставку на них. Будьте уверены – выбрать есть что. Это касается не только вкуса, но и других потребительских свойств получаемой продукции, устойчивости к заболеваниям, сроков хранения урожая.

Яблони в цвету

Честно говоря, все-таки не груша, а яблоко является главным героем происходящих сейчас в садоводстве России перемен. Яблоневые сады активно закладывают хозяйства Краснодарского края, Кубани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и других регионов. Никто не скрывает, что технология позаимствована в Европе, но она хорошо пошла у нас, особенно в яблочном бизнесе.

Интересную конференцию о проблемах и перспективах развития садоводства в России провел Плодоовощной союз. После ее окончания я задала несколько вопросов министру сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Сергею Говорову. Интересно было узнать, какая часть нынешних больших объемов выращивания яблок приходится на частников – дачников и владельцев приусадебных участков. Оказалось, около 10 %. Что же касается явного лидирования в ассортименте яблок, то и Сергей Анатольевич, и другие специалисты республиканского министерства подтвердили: «С остальными фруктами больше проблем».

Полистав наш журнал «Сады и огороды Приморья», они с заинтересованностью расспрашивали, как приморским садоводам удается выращивать абрикосы и тем более теплолюбивые персики, просили рассказать, что представляют собой наши полукультурки. И на прощание пригласили на учебу по интенсивному садоводству, которое до Приморья пока не добралось.

А может быть, путь его к нам не заказан? Может быть, такие сады и у нас изменят ситуацию в садоводстве, как они изменили ее в тех регионах, которые всегда считались садоводческими?

Вопросы, вопросы… Ответов пока мало. Решили искать их вместе, не откладывая в долгий ящик. Уже 28 октября в Лесозаводске состоится конференция на тему «Развитие садоводства в Приморском крае». Обсуждение обещает быть заинтересованным и эффективным. Следите за новостями, читайте газету «Владивосток» и журнал «Сады и огороды Приморья».

Тем временем

«Беларус» – он и в Приморье «Беларус»

Зашла речь об основных зерновых и масличных культурах, которые являются основой российского экспорта.

Один из таких локомотивов – соя, к производству которой Приморье имеет непосредственное отношение. После того как в прошлом году поставки этой продукции из ДФО выросли в два раза по сравнению с 2017-м (в основном за счет спроса китайских потребителей), эксперты министерства сельского хозяйства дают смелые прогнозы, предполагая, что экспорт сои из региона к 2024 году достигнет $600 млн.

Но отдаленность региона все-таки сказывается на стоимости поставок новой техники, удобрений и т.д. Дальневосточники оценили, что на всех обсуждениях в ходе деловой программы выставки постоянно поднимался вопрос о гибкости цен для аграриев Дальнего Востока, необходимости выработки взвешенной ценовой политики. Хорошо если эти призывы будут услышаны. Ведь трактор «Беларус» – он и в Приморье «Беларус», почему у нас он должен стоить дороже?

Среди главных акцентов на сегодняшний день – повышение плодородия почв сельхозугодий. Это частникам специалисты все годы добросовестно рассказывали о необходимости известкования наших кислых почв, а вот на производственных гектарах с советских времен этой работой толком не занимались. Только сейчас, как говорится, добрались.

Речь также идет об использовании удобрений по рекомендуемым нормам. Госдумой разработан законопроект о восстановлении плодородия земель, который, в частности, обязывает представлять в соответствующие органы информацию о результатах агрохимических, фитосанитарных, токсикологических обследований земельных участков из состава земель сельхозназначения.

Справка «В»

Выращивание конопли регулируется постановлением правительства РФ № 460 от 20 июля 2007 года, которое разрешает культивирование в промышленных целях безнаркотических сортов конопли, включенных в Государственный реестр селекционных достижений.

Кстати

Картофель, как и другие овощи, все больше идет в переработку. Недавно в России открылся первый завод по глубокой переработке картофельных клубней. Потребители будут получать очищенный пастеризованный сырой продукт в вакуумной упаковке со сроком хранения до трех месяцев. Мощность его большая, так что до нас новинка тоже дойдет. Хозяйки наверняка будут благодарны. Помните, как быстро привыкли все к хлебу в нарезку, теперь попробуй заставь кого-то резать буханку вручную. Не исключен подобный сценарий и с картофелем.

Прогноз на завтра

По информации первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, объемы производства плодов и ягод в России в 2024 году должны быть доведены до 2,2 млн тонн. Для стимулирования развития отрасли действуют различные меры государственной поддержки: возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в рамках единой субсидии, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых расходов на создание и модернизацию объектов АПК. За счет этих решений за последние годы было создано 78,6 тысячи га новых садов, а до 2025 года планируется заложить еще 76,7 тысячи га.

Автор: Надежда БРАЖИНА