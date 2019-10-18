Идет Джоли рогатая Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят очередная серия диснеевской сказки «Малефисента: Владычица тьмы», ужастик «Они», биографическая лента о голливудской актрисе Джуди Гарленд «Джуди», новая драма Валерии Гай Германики «Мысленный волк», триллер «Игра с огнем» и комедия «О’кей, Лекси!»

«Малефисента: Владычица тьмы» (6+)

Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.

Крупные студии продолжают эксплуатировать детские сказки, одевая их в разные декорации и помещая в разные жанры. Эксперименты нынче приветствуются. Мерилом успеха является величина кассовых сборов: что зритель принял, а что нет. «Малефисента» показала отличный результат в прокате, хотя была, по сути, сюжетным ответвлением «Белоснежки», где ведущую роль отдали злодейке, сделав из нее шикарную красотку с внешностью Анжелины Джоли и по-фрейдистски травмированного человека (все причины дурного характера ищите в детстве). Да еще посыл ленты – женщины страдают от мужчин-негодяев – совпал с запросом американского общества на феминизм. Запрос американский (и с американскими коллизиями и перипетиями), но плоды его по традиции вкушает весь зрительский мир.

Закон удачных продолжений: возьмите то, что понравилось людям в первый раз, и умножьте на два.

«Они» (18+)

На Хэллоуин в поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха», который обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов. Вскоре друзья понимают, что попали вовсе не в место для игр, под масками клоунов скрываются не люди, а существа из другого мира, а сами они теперь — герои настоящего хоррора и должны очень сильно постараться, чтобы выбраться из адского аттракциона живыми.

«Джуди» (18+)

Джуди Гарленд, истощенная славой, съемками, мужчинами и романами, приезжает в Лондон, чтобы провести серию концертов и выступить в Палладиуме со своей 18-летней дочерью Лайзой Миннелли. Она флиртует с музыкантами, очаровывает фанатов, ругается с руководством театра, не подозревая, что этот тур станет последним…

«Мысленный волк» (16+)

Зима, лунная ночь… Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом…

«Игра с огнем» (18+)

История развернется вокруг работницы заправки Мелинды, которая страдает от одиночества и завидует своей более успешной коллеге Шейле. Когда мелкий преступник Билли врывается на заправку в надежде украсть немного наличных, Мелинда видит в этом отличный шанс избавиться от опостылевшей напарницы.

«О’кей, Лекси!» (18+)

Лекси знает о вас все. Она видела все ваши неприличные фотки, знает, о чем вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам и как называете своего начальника в секретных чатах. Она — виртуальный помощник из вашего мобильника, и сегодня у нее очень плохое настроение.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ