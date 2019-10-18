За скоростью автомобилей будут следить с крыши На смену камерам-треногам, фиксирующим нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы, которые будут установлены прямо на крыши патрульных автомобилей ГИБДД.

Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на Autonews. Новые автоматические комплексы глава Госавтоинспекции Михаил Черников представил на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге.

«Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше», – сказал Черников.

Как поясняет Autonews, речь идет об отечественных комплексах под названием «Кордон.Про». Это оборудование позволит измерять скорость автомобилей не только в стационарном режиме, но и на ходу – во время движения транспортного средства, на котором оно установлено.

Газете «Коммерсант» Черников сообщил, что такие камеры снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют. По его словам, ставить такие устройства на балки патрульных автомобилей могут начать уже в следующем году.

«Ничего противоречащего закону тут нет, потому что и раньше были специальные радары на патрульных машинах, которые измеряли скорость в движении, то есть высчитывали разность в скорости движения автомобилей. Вопрос в целесообразности всего этого, потому что мы принимаем на вооружение все более и более сложные и дорогостоящие продукты, что не всегда имеет смысл. Треноги останутся, это довольно эффективный способ борьбы с нарушителями. Главное, чтобы он был в рамках закона, потому что треноги очень часто стоят неверно и не пойми что считывают», – заявил РБК автоэксперт Андрей Ломанов.

Летом 2019 года президент России Владимир Путин потребовал, чтобы дорожные службы перестали прятать камеры, которые фиксируют нарушения, на опасных участках дорог. По его словам, такие камеры не дисциплинируют водителей, а «просто подводят их под штраф», в то время как штраф – это не самоцель, а средство достижения «нужного результата».

Президент также поручил до 1 декабря 2020 года решить вопрос с отменой штрафов, которые зафиксировали камеры, размещенные с нарушением требований.

Автор: Отдел новостей «В »