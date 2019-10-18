Ипотека снижает проценты В Приморье средняя ставка по жилищным кредитам в августе опустилась до 9,84 %, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Отмечается, что в 2019 году она была ниже только в январе – 9,82 %. Пиковое значение – в 10,51 % было отмечено в апреле, снижение ставки началось в мае.

Также, по данным ведомства, за 8 месяцев было оформлено 8,8 тыс. договоров на 22 млрд рублей.

Общая задолженность жителей региона по ипотечным жилищным кредитам превысила 81 млрд рублей. Просроченность задолженности в течение года находилась на низком уровне – в пределах 0,7–0,8 %.

«На Дальнем Востоке, и в Приморском крае в частности, ипотеку выдают на менее длительный срок, чем в целом по России. Если в августе в среднем по РФ ипотеку выдавали на 18 лет, то в ДФО – на 17,3 года, в Приморье – на 17 лет», – отметил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Пятая часть средств, выданных ипотечникам, приходится на договоры участия в долевом строительстве. В августе ставка по таким кредитам показала минимальное значение за год – 9,12 %. Приморцы заключили 230 сделок долевого участия на 693 млн рублей.

Общая задолженность по договорам участия в долевом строительстве к 1 сентября составила 10,7 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности среди приморских дольщиков в текущем году минимальный – 0,1 %.

Автор: Отдел новостей «В»