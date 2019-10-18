Станет меньше пожарных и энергетиков
В Приморье 99 работников сразу трех ТЭЦ - Артемовской, Владивостокской и Партизанской, аппарата «Приморская генерация» и филиала «Примтеплосети» получили уведомления о сокращении.
Сообщение размещено на официальном сайте Федерации профсоюзов Приморского края. Также отмечается, что 280 работников 2-го отряда Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю предупредили о расторжении трудовых договоров в связи с ликвидацией учреждения.
Автор: Отдел новостей «В»