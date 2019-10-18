Мораторий на кнопку «Эра-ГЛОНАСС» продлят? Правительство РФ разрабатывает решение, которое продлит еще на год жителям Дальнего Востока возможность ввозить для личных нужд в Россию подержанные автомобили без установленных систем «Эра-ГЛОНАСС».

Об этом заявил журналистам в Москве вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам полпреда, с такой просьбой к нему неоднократно обращались жители региона, сообщает ТАСС.

В ноябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных «праворулек» для жителей Дальнего Востока. По временным правилам им разрешено ввозить по одному такому автомобилю в год, не оснащая его тревожной кнопкой. Порядок действует в течение года с момента принятия решения.

Трутнев уточнил, что праворульные машины пользуются в дальневосточных регионах популярностью. При этом вице-премьер отметил, что систему «Эра-ГЛОНАСС» нужно доработать под такой тип машин.

Ранее полпред отмечал, что установка кнопок SOS на праворульные автомобили на территории РФ осуществляется не заводом-производителем, и по этой причине эта система не интегрирована в систему безопасности.

Напомним, что государственная автоматизированная информационная система «Эра-ГЛОНАСС», модуль которой устанавливается с 2017 года в обязательном порядке на все продаваемые в России новые автомобили, обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных происшествиях. Система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае ДТП, чтобы направить помощь к месту аварии, а также позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки в случае необходимости.

Автор: Отдел новостей «В »