Переселенцев хотят заманить в ДФО подъемными и льготной ипотекой С начала работы Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, ДФО для проживания выбрали 49 тыс. граждан, сообщили в службе коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АНО «АРЧК ДВ»).

Напомним, что программа была принята в июне 2006 года, в 2012-м были внесены поправки в документ, сделавшие ее бессрочной.

За первые шесть месяцев 2019 года почти три тысячи соотечественников переехали в регион. Это на 30 % превышает аналогичный показатель предыдущего года. В основном переезжают в Хабаровский и Приморский края. Такие данные привел на совещании по проблемам демографии и миграции руководитель отдела АНО «АРЧК ДВ» Иван Ефимов.

Он отметил, что эффективная реализация госпрограммы предполагает решение демографических проблем и обеспечивает приток трудоспособного населения. Вместе с тем требования региональных программ переселения, касающиеся документального подтверждения стажа по специальности, договоренности с работодателем о готовности трудоустроить переселенца, а также ограничения для самостоятельного трудоустройства, привели к росту отказов участия в программе. В этом году отказавшихся стало больше на 22 % по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

По мнению эксперта АРЧК ДВ, одним из решений могло бы стать исключение из региональных программ переселения требований, препятствующих переезду соотечественников, а также создание во всех регионах полноценных центров размещения для переселенцев. Также эксперты предложили распространить действие льготной ипотеки на мигрантов, переезжающих на Дальний Восток.

Напомним, что в настоящее время в Госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, принимают участие все регионы Дальнего Востока, за исключением Чукотского автономного округа. Регионы, входящие в состав ДФО, являются территорией приоритетного заселения, где предусмотрены повышенные меры поддержки для соотечественников. Для участника госпрограммы подъемные составляют 240 тыс. рублей, а на каждого члена его семьи – по 120 тыс. рублей.

Автор: Отдел новостей «В»