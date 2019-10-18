В Приморье завершается прививочная кампания против гриппа Вакцинацию от одного из самых коварных сезонных вирусных заболеваний получили 97,3 % жителей региона от планируемых к вакцинации, сообщили в пресс-службе края.

По данным крайздрава, в этом году обязательную вакцинацию от гриппа должны пройти 810 922 человека.

«Этот контингент определен законодательством: дети, школьники, призывники, беременные женщины, организованные коллективы», – отметила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Она подчеркнула, что на большинстве муниципальных территорий Приморья прививочная кампания уже завершилась.

«В числе городов и районов, где кампания против гриппа еще продолжается, – Владивосток, Артем, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, а также несколько районов края – Надеждинский, Яковлевский, Пограничный, Кавалеровский, Хорольский», – сообщила замдиректора департамента.

Специалисты территориального управления Росздравнадзора подчеркивают, что приморцам необходимо поторопиться с получением иммунитета.

«Мы ожидаем эпидподъем строго по календарю, и до ноября необходимо сделать прививку, чтобы иммунитет был готов», – отметила руководитель ведомства Татьяна Детковская.

По данным Роспотребнадзора РФ, с 1996 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз, когда в стране появилась тотальная антигриппозная вакцинация. В Приморском крае ­– по предварительным итогам текущего года – ситуация с гриппом остается стабильной. Больших вспышек в крае не наблюдается уже несколько лет.

В ведомстве подчеркнули, что прививка – самый надежный способ защиты от заболевания.

Получить иммунитет можно и за счет собственных средств или средств работодателя.

«Такой возможностью воспользовались в настоящее время почти 40 тысяч человек», – отметили в краевом центре вакцинопрофилактики.

Кстати, более 33 млн человек, или 23 % россиян, сделали себе прививку от гриппа с 4 сентября – даты начала кампании по вакцинации в этом году, говорится в релизе Минздрава.

Напомним, старт прививочной кампании дала глава Минздрава Вероника Скворцова во Владивостоке, на площадке ВЭФ-2019. Она сообщила о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом от гриппа групп высокого риска, к 2023 году министерство планирует окончательно заменить им существующие трехвалентные вакцины.

«Это новая российская вакцина, она уже зарегистрирована и уже в этом году для пациентов из групп самого высокого риска, то есть имеющих риск не просто заболеть гриппом, а заболеть сложной, тяжелой формой гриппа – их уже начинаем прививать этой вакциной»,– сказала Скворцова журналистам на Восточном экономическом форуме 4 сентября.

Автор: Отдел новостей «В»