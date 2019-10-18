Иван Штыль: с главной задачей наши гребцы справились Образец трудолюбия и дисциплины – именно так отзываются приморцы о своем знаменитом земляке. Увидеть обычную тренировку Ивана во Владивостоке сегодня уже редкость – именитый каноист, кажется, постоянно в разъездах по соревнованиям. Но сейчас сезон гребли окончен, поэтому спортсмен в спокойном темпе выходит по утрам на озеро Чан, сообщает портал «СпортПриморье» со ссылкой на 8 канал.

«Два месяца у нас пересборье – сентябрь и октябрь. Половину мы уже отдохнули, осталось меньше месяца. Скоро начнем новый цикл на следующий сезон», – сообщил многократный чемпион мира по гребле, призер олимпийских игр Иван Штыль в интервью новостям спорта на 8 канале.

Сезон для Ивана прошел успешно – успел взять золото и на Кубке, и на чемпионате мира. Однако, как считает сам каноист, результаты сборной России в целом в этом году были рекордно низкими. Все потому, что в мире возрастает конкуренция и попасть на международный пьедестал становится все сложнее. Тем не менее с главной задачей наши гребцы справились – получили лицензии на предстоящую Олимпиаду. В случае если Иван попадет на игры в Токио, то будет выступать в довольно новой для себя категории.

«У нас убрали спринт и оставили только 1000 метров. Наша сборная взяла лицензию только на выступление двойки. Отбор у нас будет происходить на чемпионате России в следующем году на 1000 метров», – поясняет Иван Штыль.

Сегодня именитого приморца отличает на воде не только профессиональный стиль гребли, но и сама лодка. Уникальный дизайн виден сразу. Дело в том, что это бывшее каноэ олимпийского чемпиона Александра Рогова. После смерти спортсмена его друг передал лодку Ивану и сказал, что теперь она в хороших руках.

«Это произведение искусства. Таких лодок в России может быть четыре, и две из них на Дальнем Востоке, в нашем музее. Мы собираем самые интересные экземпляры», – заявил многократный чемпион мира.

Приморский спортсмен пробудет на родине вплоть до зимы. Иван постарается провести максимум времени на открытых водоемах, после чего отправится на юг России, а затем и в теплые страны. Там каноист начнет уже самую активную подготовку к новому сезону.

Автор: Максим ЯКОВЛЕВ, 8 канал