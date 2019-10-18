Каждый второй обследованный россиянин болен Министерство здравоохранения РФ представило результаты плановой диспансеризации, проведенной в 2018 году. В результате обследования, которое прошли 62 млн человек, у 50 % взрослых и 56 % детей диагностировали хронические заболевания. Эти данные были озвучены в ходе Всероссийского форума по общественному здоровью, сообщает портал VladMedicina.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Как следует из отчета Минздрава РФ, прошедших диспансеризацию распределяли по четырем группам здоровья. В первую входят здоровые люди – среди россиян старше 18 лет в 2018 году таких оказалось 30 %. Вторая группа присваивалась людям с функциональными отклонениями, в нее попали 20 %. 50 % прошедших диспансеризацию россиян принадлежали к третьей и четвертой группам пациентов с хроническими заболеваниями.

Как напоминает VladMedicina.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019–2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения. На совещании с вице-премьерами 8 июля глава кабмина потребовал избавиться от формализма в этом вопросе и сделать все для удобства людей. Ряд нововведений, касающихся диспансеризации, внедрен в поликлиниках городов и районов Приморья в этом году. В частности, профилактические осмотры теперь можно проходить шесть дней в неделю с утра до позднего вечера.

Автор: Отдел новостей «В»