Чтением глаз не испортить, уверяют медики Каждый второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения, главное назначение которого – просвещать людей в вопросах зрения и его потери. Дата уже миновала, но актуальность темы не исчезла.

Электронное издание «Медпортал» предлагает познакомиться с семью распространенными мифами о зрении. Их опровергнуть помогли новые исследования и данные американской академии офтальмологии, благотворительной организации Prevent Blindness, Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по предотвращению слепоты.

Миф 1. Люди становятся зависимыми от очков и линз, стоит только начать ими пользоваться

Это не совсем так. Если вы близоруки или дальнозорки, но хотите видеть четко, вы уже в некотором роде зависимы от устройств, корректирующих зрение. Но регулярное ношение очков или линз не увеличит эту зависимость.

Миф 2. Чтение мелкого шрифта ухудшает зрение. Особенно если глаза слабые

Это очень крепкий миф. Однако глаза не «снашиваются» от чтения, во всяком случае, убедительных доказательств этому нет. От длительной концентрации глаза могут устать, но это не причинит долгосрочного вреда. Усталость – также неприятный феномен. С ней можно бороться периодическими передышками и гимнастикой для глаз.

Миф 3. Зрение испортится, если сидеть близко к телевизору или держать книгу близко к глазам

Как ни странно, этому распространенному верованию тоже нет научных подтверждений. Дети чаще пытаются сесть ближе к экрану, со временем эта привычка может проходить. Существует один нюанс: садиться ближе к экрану ребенка может толкать уже имеющаяся близорукость. То есть такая привычка может помочь ее раннему выявлению.

Миф 4. Компьютер может повредить зрение человека

Компьютер, согласно сегодняшним данным, не может нанести вред зрению. Сидя за компьютером, мы реже моргаем, что может сказаться на ощущениях в глазах и их внешнем виде: зрение временно может становиться размытым, а глаза могут пересыхать и краснеть. В идеале от компьютера было бы хорошо отвлекаться каждые 20 минут. Для борьбы с пересыханием глаз можно использовать искусственные слезы.

Миф 5. Ношение неправильных очков повредит зрение

Очки, которые не были подобраны специально для вас или которые перестали подходить вам спустя долгое время, могут вызывать ощущение серьезного дискомфорта. Но они не способны повредить зрение, сделать его хуже. Самое плохое, что может быть в этом случае, это головная боль, размытое видение и некоторые другие неприятные ощущения. Через некоторое время после снимания очков они должны проходить бесследно и без влияния на зрение.

Но офтальмологи напоминают, что дети должны носить всегда хорошо подобранные очки для профилактики амблиопии (состояния, когда один глаз слабее другого).

Миф 6. Для хорошего зрения нужно есть много моркови

Это полумиф или добрый миф. Разумеется, этот корнеплод содержит приличное количество витамина А, который действительно полезен для зрения. Но, с одной стороны, это вещество (а точнее группу веществ) можно получить из множества других продуктов. С другой стороны, для нормального зрения требуется не такое большое количество витамина А - сбалансированная диета обычно его содержит. И, разумеется, зависимости «чем больше я съем витамина, тем лучше стану видеть» не существует.

Миф 7. Мы ничего не можем сделать для предупреждения потери зрения

Более 90 процентов повреждений глаз могут быть предупреждены сравнительно недорогими способами. В новом отчете по зрению ВОЗ сообщает, что сейчас в мире у 2,2 миллиарда человек нарушения зрения, включая слепоту. В 1 миллиарде случаев ухудшение зрения можно было или все еще можно предотвратить.

Автор: Отдел новостей «В»