На улице Луговой переносят светофор
Светофор на улице Луговой, 52а, напротив Дальрыбвтуза, будет установлен в другом месте, сообщили в пресс-службе мэрии.
Такое решение приняли по итогам мониторинга дорожной ситуации, который проводят сотрудники городской администрации совместно с ГИБДД.
«Светофор будет перенесен чуть выше по направлению к торговому центру «Сфера-маркет», – уточнили специалисты управления дорог и благоустройства. В ведомстве заверили, что перенос светофора планируется завершить в ближайшее время.
Напомним, что в этом году городские службы установили новые светофоры на улицах Вилкова и Спортивной. В ближайшие дни заработает и светофор на Всеволода Сибирцева. Планируется также сделать регулируемыми Университетский проспект и дороги на Поспелово и Канал.
Автор: Отдел новостей «В»