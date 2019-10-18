На улице Луговой переносят светофор Светофор на улице Луговой, 52а, напротив Дальрыбвтуза, будет установлен в другом месте, сообщили в пресс-службе мэрии.

Такое решение приняли по итогам мониторинга дорожной ситуации, который проводят сотрудники городской администрации совместно с ГИБДД.

«Светофор будет перенесен чуть выше по направлению к торговому центру «Сфера-маркет», – уточнили специалисты управления дорог и благоустройства. В ведомстве заверили, что перенос светофора планируется завершить в ближайшее время.

Напомним, что в этом году городские службы установили новые светофоры на улицах Вилкова и Спортивной. В ближайшие дни заработает и светофор на Всеволода Сибирцева. Планируется также сделать регулируемыми Университетский проспект и дороги на Поспелово и Канал.

Автор: Отдел новостей «В»