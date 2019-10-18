Еще один безопасный пешеходный переход появится в краевом центре В этом году подрядная организация по заказу городской администрации разрабатывает проект будущего надземного пешеходного перехода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, он появится на улице Героев-тихоокеанцев и соединит участок между Окатовой, 16–18 и Героев-тихоокеанцев, 5а.

В управлении дорог и благоустройства уточнили, что по итогам открытого аукциона был определен подрядчик. Разработкой проекта занимается компания «Армада-Проект».

«В этом году строим переход на улице Олега Кошевого, в следующем планируем при наличии финансирования сделать переход на улице Героев-тихоокеанцев. Данные решения помогут сделать не только безопасным переход для пешеходов, но и существенно улучшат движение автотранспорта. Так, после завершения строительства перехода на Олега Кошевого, к примеру, планируем в дальнейшем убрать здесь светофор, что позволит сделать более быстрый проезд по участку для автолюбителей», – отмечают специалисты мэрии.

Разработать проект надземного пешеходного перехода подрядной организации предстоит до конца этого года.

Автор: Отдел новостей «В»