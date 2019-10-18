Просят не парковать машины под виадуками Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) продолжают приводить объекты городской инфраструктуры в порядок. Сейчас в числе работ – очистка от незаконных объявлений надземных пешеходных переходов и их окрашивание, сообщили в пресс-службе мэрии.

Эти работы в настоящее время ведутся на надземных переходах от «Гоголя» по направлению к остановке «Фабрика «Заря», уточнили в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

«Уже четыре перехода привели в порядок. Работы продолжаются, и в связи с этим мы просим автолюбителей не парковать машины под переходами», – отметили специалисты.

Первоочередное внимание уделяется подземным и надземным пешеходным переходам, опорам мостов, столбам уличного освещения, автобусным остановкам и другим объектам городской инфраструктуры. С их поверхности убирают незаконные объявления и граффити, а также при необходимости окрашивают.

Автор: Отдел новостей «В»