Водителю большегруза придется возместить ущерб В ночь на четверг на улице Алеутской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало городское имущество – декоративные столбики и цепи ограждения. Виновнику предстоит возместить ущерб.

По предварительным данным, он составляет более 85 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе мэрии.

«Мы очень благодарны жителям, которые стали свидетелями данного происшествия и не прошли мимо. Благодаря имеющимся сведениям мы сможем взыскать с виновника понесенный городом ущерб. Уверены, что его также ждет привлечение к ответственности по линии ГИБДД в части нарушения правил дорожного движения и оставления места ДТП», – добавили специалисты городского управления дорог и благоустройства.

Автор: Отдел новостей «В»