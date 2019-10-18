Убирали незаконную рекламу с помощью аппарата для резки металла Во Владивостоке с начала года демонтировали 1369 незаконных рекламных конструкций, которые были установлены без разрешения.

Кроме того, с опор наружного освещения, леерных ограждений и поверхности различных городских объектов снято около 6 тысяч афиш, плакатов и баннеров, сообщили в пресс-службе мэрии.

Демонтировать незаконные рекламные конструкции различных форматов – задача управления наружной рекламы и информации, куда документы о таких конструкциях поступают из краевой администрации. Получив списки, управление наружной рекламы совместно с муниципальным предприятием «Содержание городских территорий» (СГТ) выезжает на демонтаж.

«Нередко используем для работы специальную технику, – рассказала начальник управления Татьяна Шахова. – Например, недавно пришлось с помощью аппарата для резки металла убирать большую конструкцию на улице Снеговой. Некий предприниматель почему-то решил, что имеет право «украсить» оживленный перекресток своей рекламой, не получив на это разрешение».

Для сравнения: в 2017 году специалисты управления рекламы и СГТ демонтировали в городе 581 незаконную конструкцию (еще 199 убрали сами владельцы), в 2018 году – 262 (193 – владельцы), в 2019-м – 1369.

Большую работу в процессе демонтажа незаконной рекламы ложится и на плечи сотрудников пяти административно-территориальных управлений (АТУ) Владивостока. Их задача – очищать город от афиш, плакатов и баннеров. И такая работа идет ежедневно. С начала года с опор наружного освещения, леерных ограждений и других объектов городской инфраструктуры специалисты АТУ сняли около 6 тысяч единиц различной рекламы. При этом в администрации подчеркивают: закрашивать граффити и очищать фасады от объявлений должны собственники зданий, многоквартирных домов – УК.

Уделить пристальное внимание внешнему облику Владивостока, очистить город от незаконной рекламы и привести все нестационарные торговые объекты (НТО) к единому стилю – такую задачу специалистам мэрии поставил глава краевого центра Олег Гуменюк.

«Город признан столицей Дальнего Востока и не имеет права не соответствовать этому статусу, – уверен мэр. – Только от нас зависит то, каким может и должен стать Владивосток. А он должен быть чистым, ухоженным, привлекательным. Таким, чтобы и туристам было приятно сюда приезжать, и горожанам не хотелось сменить место жительства».

Автор: Отдел новостей «В»