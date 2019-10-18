Приморцам расскажут, кому положены налоговые льготы Налоговые инспекции Приморья присоединяются к Всероссийской акции«День открытых дверей», которая пройдет в следующую пятницу, 25 октября, сообщили в пресс-службе краевого Управления ФНС России.

Мероприятие посвящено вопросам уплаты физлицами имущественных налогов (налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги).

В День открытых дверей во всех налоговых инспекциях края граждане получат информацию о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также о других вопросах налогообложения.

В случае выявления налогоплательщиком некорректных данных можно будет сразу же заполнить заявление на их уточнение.

25 октября налоговые инспекции будут работать с 09.00 до 20.00.

Автор: Отдел новостей «В»